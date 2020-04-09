За сутки в России добавилось 1459 заболевших COVID-19 в 50 регионах. Об этом сообщил оперштаб по контролю за коронавирусом. Больше всего заболевших как и прежде в столице.

Распределение по субъектам:

1. Москва 857

2. Московская область 199

3. Санкт-Петербург 44

4. Брянская область 40

5. Республика Коми 31

6. Владимирская область 24

7. Краснодарский край 20

8. Ленинградская область 18

9. Астраханская область 16

10. Ивановская область 13

11. Республика Дагестан 13

12. Тульская область 12

13. Курская область 10

14. Архангельская область 10

15. Республика Татарстан 9

16. Пермский край 9

17. Вологодская область 8

18. Республика Калмыкия 8

19. Кировская область 8

20. Тверская область 7

21. Новгородская область 7

22. Республика Северная Осетия 7

23. Нижегородская область 7

24. Республика Башкортостан 6

25. Орловская область 5

26. Новосибирская область 5

27. Приморский край 5

28. Липецкая область 4

29. Смоленская область 4

30. Республика Мордовия 4

31. Саратовская область 4

32. Республика Бурятия 4

33. Костромская область 3

34. Калининградская область 3

35. Ставропольский край 3

36. Ростовская область 3

37. Свердловская область 3

38. Алтайский край 3

39. Иркутская область 3

40. Камчатский край 3

41. Республика Крым 3

42. Ярославская область 2

43. Псковская область 2

44. Чувашская Республика 2

45. Ульяновская область 2

46. Челябинская область 2

47. Мурманская область 1

48. Карачаево-Черкесская Республика 1

49. Республика Марий Эл 1

50. Тюменская область 1

В целом по России зарегистрирован 10 131 случай (+ 16,8%) коронавирусной инфекции в 81 регионе.

Выздоровели 118 человек: Москва - 43, Санкт-Петербург - 11, Республика Бурятия - 9, Ивановская область - 6, Брянская область - 3, Мурманская область - 3, Хабаровский край - 3, Оренбургская область - 3, Республика Калмыкия - 3, Курская область - 3, Московская область - 2, Тульская область - 2, Республика Марий Эл - 2, Красноярский край - 2, Челябинская область - 2, Псковская область - 2, Республика Адыгея - 2, Новгородская область - 2, Ленинградская область - 1, Ставропольский край - 1, Рязанская область - 1, Республика Крым - 1, Ростовская область - 1, Кировская область - 1, Республика Саха (Якутия) - 1, Архангельская область - 1, Ярославская область - 1, Костромская область - 1, Смоленская область - 1, Амурская область - 1, Кемеровская область - 1, Самарская область - 1, Магаданская область - 1. За весь период выписано по выздоровлению по России - 698 человек.

Умерло за сутки 13 пациентов с коронавирусом: Москва - 7, Московская область - 3, Санкт-Петербург - 2, Пермский край -1. За весь период в России умерло 76 человек.