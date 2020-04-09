Захарова: Россия считает претензии США к ВОЗ неконструктивными

Заявления Вашингтона о намерении пересмотреть объемы финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и претензии к этой организации неконструктивны и несвоевременны, особенно в условиях нарастающей пандемии коронавируса. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Обратили внимание на заявления госсекретаря США о планах Вашингтона пересмотреть объем финансирования ВОЗ. Кстати говоря, на этот счет высказывался и президент США. Мы считаем занятую этим государством позицию неконструктивной, а подобные заявления несвоевременными и контрпродуктивными в условиях нарастания масштабов пандемии", - заявила Захарова на брифинге.

Она также напомнила, что в заявлении по итогам онлайн-саммита G20 и в недавно принятой резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о глобальной солидарности в борьбе с COVID-19 признается центральная координирующая роль ВОЗ в борьбе с распространением коронавируса. И США поддержали этот документ, отмечает Захарова.

По ее словам, Москва поддерживает призыв генерального директора ВОЗ избегать политизации ситуации вокруг пандемии.

Дипломат также отметила, что, по мнению российской стороны, борьба с коронавирусом возможна только если все государства будут действовать слаженно.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал работу ВОЗ, отметив, что организацию в основном финансирует американская сторона, а сосредоточена она на Китае. Госсекретарь Майкл Помпео также заявил, что США сейчас пересматривают объемы своего финансирования ВОЗ.