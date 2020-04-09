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9 апреля 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 77(8131)

Федеральный закон от 7 апреля 2020 г. N 108-ФЗ "О внесении изменений в статью 71-1 Закона Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации"

Дата подписания 7 апреля 2020 г.
Опубликован 9 апреля 2020 г.

Принят Государственной Думой 1 апреля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 2 апреля 2020 года

Внести в пункт 1 статьи 71-1 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-I "О занятости населения в Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 20 апреля 1996 года N 36-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, N 18, ст. 565; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1915; 2011, N 49, ст. 7039; 2013, N 27, ст. 3454, 3477; 2014, N 30, ст. 4217; N 52, ст. 7536; 2017, N 1, ст. 36; 2018, N 1, ст. 60; N 28, ст. 4154; 2019, N 29, ст. 3850) следующие изменения:

1) абзацы третий и четвертый подпункта 8 признать утратившими силу;

2) дополнить подпунктами 16 и 17 следующего содержания:

"16) информирование о положении на рынке труда в субъекте Российской Федерации;

17) организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.".

Президент Российской Федерации В. Путин