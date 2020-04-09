Зарубежные СМИ ошибочно сообщили о допинге у фигуристки Степановой

Александра Степанова и Иван Букин выступают с ритмическим танцем на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме. Фото: Александр Вильф/ РИА Новости

Ряд латвийских и голландских СМИ опубликовали недостоверную информацию о том, что российская фигуристка Александра Степанова, выступающая в танцах на льду с Иваном Букиным, нарушила антидопинговые правила и обязана вернуть все медали, завоеванные с ноября 2018 года.

Журналисты перепутали фигуристку с ее полной тезкой бегуньей Александрой Степановой, которая получила четырехлетнюю дисквалификацию из-за наличия в пробе запрещенного вещества. Об этом сообщало РУСАДА 8 апреля, отмечается на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

"Поразительно, что в такое сложное для всех нас время, связанное с пандемией коронавируса, журналисты не удосуживаются прочитать действительную информацию РУСАДА и понять, о какой спортсменке идет речь. Никаких претензий к фигуристке Александре Степановой - призеру чемпионатов Европы со стороны антидопинговых служб нет", - говорится в заявлении ФФККР.

В 2019 году танцевальный дуэт Александра Степанова - Иван Букин завоевал серебро чемпионата Европы. Также на их счету три бронзовых награды с европейских первенств (2015, 2018, 2020).