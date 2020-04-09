Некоторые здания Европарламента, работающего на удаленке, превратят в приюты для бездомных, нуждающихся и заболевших коронавирусом. Уже два объекта приготовились открыть свои двери для тех, кому некуда идти и негде получить необходимую помощь. Один из них - в Страсбурге, где обычно проходят пленарные сессии, а теперь будет работать медцентр для обслуживания заболевших и тестирования вновь прибывших. Другой корпус, названный в честь Гельмута Коля, находится в Брюсселе. Здесь раньше работали комитеты и комиссии, но теперь будут размещать бездомных и выписанных из больницы, которые не могут вернуться домой.

Но проявления великодушия становятся все большей редкостью во времена пандемии, испытывающей на прочность европейскую солидарность.

Из-за жестких карантинных мер застопорилась не одна экономика Старого Света. Та же Франция, по прогнозам своего ЦБ, по итогам первого квартала потеряет 6 процентов ВВП - такой рецессии она не видела со времен Второй мировой войны. Экономический локомотив ЕС - Германия тоже погружается в самую тяжелую за полвека рецессию, готовясь потерять во втором квартале 9,8 процента своего ВВП. По данным агентства Рейтер, в Брюсселе не исключают падения ВВП еврозоны в этом году на 10 процентов.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила за новый "план Маршалла" - пакет инвестиций, который вдохнул бы жизнь в истерзанную вирусом Европу. Правда, эксперты почти сразу же в один голос спросили: кто будет спонсировать его на этот раз? Ведь финансировавшая "план Маршалла" Америка занята спасением самой себя.

Еврозоне грозит потеря до 10 процентов ВВП, но ее министры не могут согласовать меры поддержки

Европе остается уповать только на себя, но министры финансов Еврогруппы уже который день не могут договориться о пакете мер экономической поддержки примерно на 500 миллиардов евро, хотя проводят более десяти часов подряд в дистанционных переговорах. Последний (на момент подписания номера) раунд переговоров в среду закончился провалом. Основной спор развернулся вокруг идеи так называемых коронабондов - совместных государственных облигаций, которые могли бы выпустить страны еврозоны для привлечения инвестиций.

За эту идею выступают политики Бельгии, Греции, Ирландии, Испании, Италии, Люксембурга, Португалии, Словении и Франции.

Но соседи по блоку, особенно противятся Австрия, Нидерланды, Финляндия, Эстония и Германия, противятся. Одна из причин - разная долговая репутация стран ЕС. Германия славится тем, что считает себя одним из самых надежных должников в Европе. В то время как призывающая ввести единые гособлигации Италия является второй по объему госдолга страной в блоке.

А так как процент для инвесторов по коронабондам будет высчитываться на основе общей картины ЕС, то ФРГ и ее сторонники не хотят за счет своих хороших долговых показателей "вытягивать" других и обрекать себя на более высокий процент, чем тот, который они "заслуживают".