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Рубрика: Общество
Проект: Наука

103-летняя итальянка рассказала, как справилась с коронавирусом

Текст: Оксана Грибанова
Фото: EPA Фото: EPA
Фото: EPA

Жительница итальянского города Биелла Ада Зануссо, ставшая самым пожилым человеком в мире, который смог выздороветь после заражения COVID-19, рассказала о своей борьбе с недугом.

Сообщается, что известие о положительном тесте на коронавирусную инфекцию женщине пришло 17 марта.

Фото: REUTERS/Benoit Tessier
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По словам пожилой пациентки, первым делом ее стала беспокоить высокая температура, которая сопровождалась сонливостью и отсутствием аппетита.

В течение недели женщина почти не вставала с кровати и много пила жидкости. Спустя семь дней 103-летняя Ада Зануссо почувствовала себя лучше.

- В какой-то момент она снова открыла глаза и продолжила делать то, что делала раньше. Несмотря на свой преклонный возраст, Ада Зануссо не имеет хронических заболеваний. Вероятно, это положительно повлияло на течение болезни, - отметила врач Карла Фурно Марчезе.

Сейчас пожилая пациентка постепенно возвращается к привычному ритму жизни - смотрит телевизор, читает газеты, самостоятельно принимает пищу.

В августе Аде Зануссо исполняется 104 года. У женщины четверо детей, четверо внуков и трое правнуков.

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