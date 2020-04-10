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10.04.2020 10:26
Рубрика: Общество

Академики заявили о необходимости сотрудничества в борьбе с коронавирусом

Текст: Юрий Медведев
15 академий заявили о необходимости совместной борьбы с COVID-19. В своем заявлении ученые подчеркнули, что в ситуации с коронавирусом сохраняется неопределенность и многое еще предстоит сделать.
Фото: JOHN MOORE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: JOHN MOORE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: JOHN MOORE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

В этот критический момент есть настоятельная НЕОБХОДИМОСТЬ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА по нескольким направлениям. В частности, ученые должны быстро сообщать о развертывающейся эпидемиологии заболевания, включая способы передачи, инкубационный период и летальность, а также эффективность различных методов вмешательства, делиться информацией о происхождении вируса, генетике и мутациях, об исследованиях в области медицинских препаратов для борьбы с этим заболеванием.

Фото: REUTERS / Albin Lohr-Jones
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Международное сотрудничество и обмен информацией будут иметь особенно важное значение в странах и регионах с более слабой инфраструктурой здравоохранения, пока еще не тронутых данной болезнью, и где социальные, экономические и медицинские условия указывают на крайнюю уязвимость к быстрому распространению болезни и слабость потенциала реагирования. Кроме того, крайне важно понять, спроецировать и подготовиться к многочисленным аспектам экономического и социального воздействия этой болезни и к предстоящим гуманитарным потребностям.

Человечество неоднократно подвергалось опасности инфекционных заболеваний и каждый раз преодолевало кризис. В будущем мы будем по-прежнему сталкиваться с серьезными инфекционными угрозами, начиная от пандемического гриппа и заканчивая лекарственно-устойчивыми инфекциями. Необходимы согласованные усилия для устранения критических связей между переносчиками болезней и ухудшением состояния окружающей среды, с темы чтобы предотвратить будущие прорывы новых патогенов. Нынешняя трагедия "COVID-19" должна побудить нас резко активизировать наши усилия по профилактике инфекционных заболеваний и борьбе с ними, с тем чтобы усовершенствовать уровень готовности человечества и повысить устойчивость к бедствиям, связанным с инфекционными заболеваниями.

Заявление пятнадцати академий:

Академия наук Франции, Франция

Национальная академия наук Германии Леопольдина, Германия

Глобальная академия молодых ученых

Индийская национальная академия наук, Индия

Индонезийская академия наук, Индонезия

Национальная академия наук Линчеи, Италия

Научный совет Японии, Япония

Нигерийская академия наук, Нигерия

Корейская академия науки и техники, Республика Корея

Российская академия наук, Россия

Королевское общество, Великобритания

Национальная академия наук, Соединенные Штаты Америки

Национальная медицинская академия, Соединенные Штаты Америки

Комментарий

Президент РАН Александр Сергеев:

Это заявление было подписано по инициативе США. В конце марта планировалась встреча руководителей 15-ти академий наук из разных стран мира. На ней должно было состояться обсуждение ряда актуальных вопросов, которые сейчас волнуют мировое научное сообщество. Пандемия коронавируса заставила отменить важное мероприятие в Вашингтоне, поэтому было решено сосредоточиться на том, чтобы сделать одно заявление, как раз в связи с угрожающими масштабами распространения вируса. Заявление мы подготовили, разослали в разные академии, внесли свои замечания. Очень важно то, что сейчас ученые разных стран понимают необходимость укрепления международного сотрудничества, необходимость усиления обмена научной информацией - этому и посвящено заявление.

Общество Наука Научный подход с Юрием Медведевым Распространение коронавируса COVID-19

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