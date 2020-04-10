Александра Модестова посоветовала, какие сериалы смотреть в самоизоляции

Трудно выбрать, что именно смотреть, когда сейчас в онлайн-формате проходит столько интересного. Но, к счастью, в обществе есть авторитетные люди, к мнению которых прислушиваются многие. И мы составили вместе с несколькими из них "именные списки" фильмов и сериалов. Зрителям остается только довериться и прислушаться.

Александра Модестова, генеральный директор компании "Экспоконтент" (представитель международных рынков контента MIPTV, MIPCOM и других в России, Украине и странах СНГ), предлагает два списка сериалов. Первый список - те сериалы, премьеры которых состоялись на наших рынках MIPTV и MIPCOM. Второй - просто любимые проекты.

MIP - выбор

1. "Триггер"

2. "Лучше чем люди"

3. "Екатерина"

4. "Миллиарды"

5. "Правда о деле Гарри Квеберта"

6. "Вавилон-Берлин"

7. "Ривьера"

8. "Эпидемия"

9. "Убивая Еву"

10. "Хождение по мукам"

Личный выбор

1. "Охотник за разумом"

2. "Ты"

3. "Видоизмененный углерод"

4. "Дылды"

5. "Ведьмак"

6. "Затерянные в космосе"

7. "Мандалорец"

8. "Табу"

9. "Лютер"

10. "С.S.I.: Место преступления"