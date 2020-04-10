Александра Модестова посоветовала, какие сериалы смотреть в самоизоляции

Трудно выбрать, что именно смотреть, когда сейчас в онлайн-формате проходит столько интересного. Но, к счастью, в обществе есть авторитетные люди, к мнению которых прислушиваются многие. И мы составили вместе с несколькими из них "именные списки" фильмов и сериалов. Зрителям остается только довериться и прислушаться.
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Александра Модестова, генеральный директор компании "Экспоконтент" (представитель международных рынков контента MIPTV, MIPCOM и других в России, Украине и странах СНГ), предлагает два списка сериалов. Первый список - те сериалы, премьеры которых состоялись на наших рынках MIPTV и MIPCOM. Второй - просто любимые проекты.
MIP - выбор
1. "Триггер"
2. "Лучше чем люди"
3. "Екатерина"
4. "Миллиарды"
5. "Правда о деле Гарри Квеберта"
6. "Вавилон-Берлин"
7. "Ривьера"
8. "Эпидемия"
9. "Убивая Еву"
10. "Хождение по мукам"
Личный выбор
1. "Охотник за разумом"
2. "Ты"
3. "Видоизмененный углерод"
4. "Дылды"
5. "Ведьмак"
6. "Затерянные в космосе"
7. "Мандалорец"
8. "Табу"
9. "Лютер"
10. "С.S.I.: Место преступления"