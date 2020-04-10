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10.04.2020,  
14:05
Текст:  Алексей Иванов

Американские бомбардировщики B-1 вооружат гиперзвуковыми ракетами

Фото: US Air Force / Kevin J. Gruenwald Фото: US Air Force / Kevin J. Gruenwald
Фото: US Air Force / Kevin J. Gruenwald

Командование глобальных ударов ВВС США (Air Force Global Strike Command, AFGSC) планирует разместить перспективные гиперзвуковые ракеты AGM-183 на бомбардировщиках B-1.

Фото: Defense Express Channel / YouTube
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Об этом сообщает журнал Air Force со ссылкой на генерала Тимоти Рэя - командующего AFGSC. Речь, в частности, идет о возвращении на фюзеляж восьми внешних точек подвески. Изначально на них размещали ракеты с ядерными боеголовками, но в 1990-х самолеты переоборудовали под обычное вооружение в рамках международных договоренностей. Сейчас Рэй намерен оснастить гиперзвуковыми ракетами как минимум одну эскадрилью B-1, то есть 18 самолетов.

Примечательно, что модернизация B-1 под ракеты AGM-183 не предусмотрена военным бюджетом США, поэтому использование пилонов рассматривается как самый простой и дешевый вариант переоснащения. Впрочем, не исключен и смешанный вариант, когда часть ракет размещается на крыльях, а часть внутри и запускается с помощью пусковой установки револьверного типа. Тогда B-1 мог бы нести 31 гиперзвуковую ракету.

Оснастить ими планируется и бомбардировщики-ветераны B-52, которые также проходят модернизацию. Испытания с макетами ракет AGM-183 на них уже ведутся, в настоящее время парк испытательных самолетов планируется увеличить с двух до восьми.

Что касается самих гиперзвуковых ракет, то принять их на вооружение планировалось в 2021 году. Достоверной информации по данному проекту мало. В частности, сообщалось, что максимальная скорость составит до 20 Махов, но насколько это близко к истине, сказать сложно. Так или иначе, на данный момент США в плане разработки гиперзвукового оружия остаются в роли догоняющих.

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