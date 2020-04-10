Анна Кузнецова рассказала, с чем россияне обращаются к детскому омбудсмену

На этой неделе детскому уполномоченному по правам ребенка поступило более 200 обращений. Анна Кузнецова рассказала, что количество обращений в аппарат уполномоченного по правам ребенка постоянно увеличивается. Главная тема, которая волнует наших сограждан - проблемы, связанные с карантином. И первое место в этом списке занимают вопросы по оформлению документов.

- Люди не могут "встать" на молочную кухню, оформить пособия, - говорит Кузнецова. - Несмотря на то, что основные вопросы были решены, к сожалению, в регионах наблюдаются сбои. И многое зависит сейчас от человека - от специалиста, который работает с конкретной ситуацией. К сожалению, сегодня весь мир столкнулся с ситуацией, к которой специально ни в одном институте не готовят. Вот тут и проявляется человек. Кто-то надевает защитную маску и идет помогать: готовит еду волонтерам, подвозит докторов до дома, даже когда его не просят.

Детский омбудсмен отметила, что иногда приходится сталкиваться "с ситуациями, когда на местах выстраиваются совершенно ненужные барьеры".

- И под видом карантинных мер выступает, к сожалению, элементарное бездействие, безграмотность и нежелание помочь, - негодует Анна Кузнецова. - Мы для себя назвали это "вирусным карантинизмом", когда наблюдаются перегибы. С этими вопросами мы пока работаем в "ручном режиме".

На втором месте оказались проблемы получения материальной поддержки семьями, где есть дети.

- Мы знаем, что на многие вопросы, которые возникают в этой ситуации, ответы даны в поручениях президента, - комментирует Анна Кузнецова. - И очень важно, чтобы они были четко и верно исполнены.

По словам детского уполномоченного, очень много обращений связано с вопросом, куда обратиться за материальной поддержкой.

- Необходимо, чтобы была обеспечена информационная доступность, а получение материальной помощи не сопровождалось многочисленными барьерами, - считает Кузнецова. - Важно создать в этом смысле безбарьерную среду.

Детский омбудсмен рассказала и о позитивных моментах в это сложное время. Так, благодаря активности волонтеров, необходимую помощь в условиях карантина уже получило более 10 000 семей. Объединились Совет отцов, Ассоциация организаций по защите семьи, "Молодежка ОНФ", Ассоциация волонтерских центров в рамках проекта "Мы вместе".

Третья тема - это вопросы, связанные с режимом карантина в детских домах. По словам Анны Кузнецовой, "детям сейчас запрещены свидания с родственниками и близкими людьми, которые раньше навещали их".

- Конечно, детям тяжело в такой ситуации, - отмечает омбудсмен. - И, предвидя ещё и иные проблемы, мы направляли соответствующие обращения в рабочую группу Госсовета. Мы знаем, что сегодня есть соответствующие рекомендации по возможному размещению детей в семьях родственников. Сегодня к нам приходят обращения от детей, как единичные, так и коллективные. В некоторых детских домах не справляются с этой ситуацией. Или находят решения, перегибающие палку, обостряющие отношения и выстраивающие конфликтное взаимодействие. Закрыть ребенка в детском доме - проще всего. Но все же мы хотим, чтобы в детских домах прислушались к рекомендациям, которые даны ведомствами, и нашли возможности передачи детей на время карантинных мер в семьи родственников.

Анна Кузнецова напомнила, что аппарат уполномоченного продолжает работать и отвечать на все поступающие вопросы.

- Мы стараемся разбираться в сложных ситуациях, как тех, которые возникли в условиях коронавируса, так и тех, которые постоянно волнуют обращающихся к нам людей, - говорит она. - Мы внимательно следим за числом заболевших детей, и, несмотря на относительно легкое течение заболевания у них, все время напоминаем - берегите детей, берегите себя. Всем здоровья! Время летит незаметно, мы пережили ещё одну неделю и будем ценить то время, которое мы проводим со своей семьей.