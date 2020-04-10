Анна Попова: Иммунитет к коронавирусу имеют только 3% россиян

Тестовая проверка на иммунитет к коронавирусную инфекцию показала, что он имеется лишь у 3% россиян. Об этом сообщила главный санитарный врач страны, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Изучение нового заболевания порождает много вопросов, на которые врачебная наука и практика пока не дают ответов. По словам Поповой, у 20-25% заразившихся коронавирусом не проявляются клинические симптомы заболевания, и специалисты пока не знают, формируется ли при таком бессимптомном носительстве иммунитет или нет.

Роспотребнадзор также намерен узнать, сколько жителей России уже получили иммунитет к коронавирусу. В исследовании используются тест-системы для определения антител, изготовленные новосибирским научным центром "Вектор".

Тем временем департамент здравоохранения Москвы признал низкую точность применяемых ныне тестов на COVID-19. Глава департамента Алексей Хрипун заявил, что в Москве наблюдается значительное число случаев ложноотрицательных результатов тестирования на коронавирусную инфекцию. В связи с чем "существуют высокие риски развития тяжелых форм заболеваний", - отметил он, добавив, что единственным достоверным подтверждением заболевания остается компьютерная томография легких.