Безработным оформят пособие и выплаты на детей в упрощенном порядке

Новые безработные автоматически будут получать максимальное пособие по безработице и выплату на детей в течение трех месяцев, сообщил Минтруд.

Как пояснили в пресс-службе министерства, все граждане, которые потеряли работу, после 1 марта, с апреля начнут получать пособие по безработице в повышенном размере, независимо от уровня дохода на последнем месте работы. Оно составляет 12130 рублей и будет назначаться на три месяца. Если в семье воспитываются несовершеннолетние дети, то с апреля по июнь на каждого ребенка безработный получит также по 3 тысячи рублей.

Деньги будут выплачены только тем, кто подтвердил свой статус безработного. С 9 апреля это можно сделать дистанционно на портале "Работа в России", где заявителю нужно оставить заявление и резюме. Вся остальная информация будет собрана автоматически с помощью системы межведомственного электронного взаимодействия, поэтому копии трудовой книжки, приказа об увольнении и справки о среднемесячном заработке не потребуется.

"Максимальный размер пособия по безработице будет назначаться гражданам автоматически на 11-й день после обращения, если к этому моменту заявитель не нашел подходящую вакансию, - рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Он также отметил, что такой упрощенный порядок введен до 31 декабря 2020 года.