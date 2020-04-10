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Текст:   Ирина Жандарова 
06:00 10.04.2020

Цены на аренду дач взлетели в ряде городов

Россияне арендуют дачи на лето, так как хотят самоизолироваться подальше от больших городов и не видят других перспектив проведения летнего отпуска. Раннее оживление интереса к загородным домам спровоцировало объявление карантина, теплая весна и закрытие границ.
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

"Везде на курортах, что на наших, что на зарубежных, соблюдается карантин, ехать на лето туда нельзя. А томиться весь теплый сезон в квартирах, особенно с детьми, не хочется. Вот люди и нашли выход - снять дом или дачу за городом", - рассказывает генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко.

Повышенный спрос привел к росту цен. Стоимость аренды дач в Москве, Новой Москве и области поднялась примерно на 20 процентов в сравнении с апрелем прошлого года, посчитали на портале. В Ленинградской области - на 18 с лишним процентов. Среди наиболее подорожавших - дачи Свердловской области, Краснодарского края, республики Татарстан и Самарской области. В среднем по стране загородное жилье прибавило в цене 13 процентов.

Фото: Istock
Как карантин отразится на рынке недвижимости

В столичном регионе за загородный дом в среднем придется отдать 62-63 тысяч рублей. В Ленинградской области - 49 тысяч рублей. В целом по стране ставка аренды составляет 35,4 тысячи рублей.

Перспектива воспользоваться ажиотажем и получить доход с аренды заинтересовала даже тех, кто изначально планировал расстаться с загородной недвижимостью. Снятие с продажи и перевод объектов в раздел аренды составляет в среднем 10-15 процентов общего объема объявлений. "Успеха достигают только те собственники, чьи дома готовы к встрече жильцов. Часто дома стоят закрытыми или даже заброшенными несколько лет и требуют ремонта и уборки", - поясняет Луценко.

Заработать на аренде стремятся даже обладатели элитного жилья. В марте 2020 года в аренду сдавались дома, которые изначально были выставлены только в продажу, отмечает директор департамента загородной недвижимости Knight Frank Олег Михайлик. "За первые 3 месяца 2020 года объем предложения высокобюджетных коттеджей в аренду сократился на 26%. Большая часть из данного предложения ушла именно в последние 3 недели", - сообщил он.

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