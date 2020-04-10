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Рубрика: Общество

Число заразившихся коронавирусом в мире увеличилось на 83 тысячи

Фото: Михаил Метцель/ТАСС Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

В мире число заразившихся коронавирусом увеличилось за минувшие сутки на 83,8 тысячи, что более чем на девять тысяч превышает статистику предыдущего дня. Такие данные содержатся в ежедневном информационном бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Фото: Jane Barlow/WPA Pool/Getty Images
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По состоянию на девятое апреля в мире зарегистрировано 1 436 198 заболевших и 85 522 умерших. Больше всего заразившихся в Европе - 759,7 тысячи, скончались - 61,5 тысячи человек, пишет ТАСС. В Северной и Южной Америке коронавирусом заразились в общей сложности 454,7 тысячи человек, 14,8 тысячи скончались.

Третью позицию по заболеваемости в мире занимает Западно-Тихоокеанский регион, к которому, в частности, отнесены Китай, Республика Корея и Япония. Здесь выявлены 115,9 тысячи заразившихся и 3,9 тысячи летальных исходов.

По данным ВОЗ, больше всего инфицированных на сегодняшний день в США - 395 тысяч. Далее следуют Испания (146,7), Италия (139,4), Германия (108,2) и Китай (83,2).

Напомним, вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была отмечена в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (центральная провинция Хубэй). С того момента заболевание рапространилось за пределы материкового Китая. Коронавирус зафиксирован в большинстве стран мира.

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