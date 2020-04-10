Число жертв коронавируса в мире превысило 100 тысяч человек

Число летальных исходов в результате инфицирования новым коронавирусом в мире превысило 100 тысяч. Такую статистику приводит в четверг Университет Джона Хопкинса.

Наибольшее число смертельных случаев зафиксировано в Италии, где скончались 18 849 человек. Высокая смертность в последнюю неделю фиксируется в эпицентре пандемии - США, где ежедневно умирает свыше 2 тысяч человек. Всего число жертв COVID в США составляет 17 836 человек. Почти 16 тысяч жизней эта инфекция унесла в Испании.

Общее число случаев заражения в мире с конца 2019 года составляет свыше 1,6 миллиона человек. Из них 368 тысяч успешно излечились.