Чуйченко: Бороться с пандемией - обязанность государства

Министр юстиции России Константин Чуйченко заявил, что считает обязанностью государства борьбу с распространением коронавируса. Это заявление прозвучало на Петербургском международном юридическом форуме "9 1\2: законы коронавируса", проходящем в режиме онлайн.

По словам главы российского Минюста, некоторые государства не приняли своевременных мер, и это привело к тяжким последствиям как для граждан данных государств, так и жителей соседних стран, ведь инфекция распространилась и через границы.

Константин Чуйченко предложил закрепить международным договором меры, принимаемые в разных странах в борьбе с пандемией коронавируса. "Мир столкнулся с санитарным кризисом, масштаб которого является беспрецедентным для новейшей истории, - сказал министр юстиции России. - Его острота в немалой степени является обратной стороной глобализации, поэтому уже сейчас возникает вопрос о совершенствовании действующего международно-правового регулирования". По его словам, итогом этой работы должна стать подготовка проекта международного договора. "В этом документе на глобальном уровне необходимо урегулировать вопросы обеспечения оперативного обмена информацией, трансграничного перемещения людей и грузов в чрезвычайных условиях, оказания помощи наиболее пострадавшим государствам, эффективной координации международных усилий по борьбе с эпидемией и другие вопросы", - полагает Константин Чуйченко.

Также министр юстиции РФ Константин Чуйченко не исключает возможность разработки в России отдельного кодекса противоэпидемических норм и требований.

"В ближайшее время неумолимо встанет вопрос о необходимости кодификации введенных норм, их свода в единую систему, возможно, даже в единый законодательный акт с общей и особенной частями, с четкими определениями терминов, исчерпывающим описанием разных правовых режимов: повышенная готовность, угрожающая ситуация, карантин, чрезвычайная ситуация и так далее", - отметил глава ведомства. Он заметил, что кодификация и унификация принимаемых мер требуется и на международном уровне.

"В противном случае мы неминуемо столкнемся с разъедающей международное право практикой двойных стандартов, когда одни и те же меры, принимаемые одними странами, будут признаваться необходимыми и легитимными, а в адрес других стран посыпятся голословные обвинения в умалении свобод", - сказал Чуйченко.