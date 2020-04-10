Чуйченко: Пандемия COVID-19 даст импульс развитию онлайн-услуг юристов

По словам Константина Чуйченко, эпидемия коронавируса и ее последствия стали самой серьезной за последние десятилетия проверкой на прочность не только экономики, но и эффективности и устойчивости правовых институтов. "Не секрет, что многие принимаемые юридические меры являются экстраординарными, тяжело вписываются в известные правовые конструкции, - сказал он. - Фактически на наших глазах возникают новые правовые институты, целые отрасли регулирования. Беспрецедентно высокой является и скорость правотворчества".

При этом, как подчеркнул глава российского ведомства, юристы "обязаны обеспечить качество регулирования, его структурную целостность, соблюдение правил юридической техники". Более того, продолжил Константин Чуйченко, уже сейчас необходимо прогнозировать, какие из этих актов будут востребованы после окончания эпидемии и перейдут из пилотного в постоянный режим применения, а какие потребуют оперативной отмены, иначе рискуют повредить правовую систему в ее нормальном состоянии.

Константин Чуйченко напомнил, что многие меры, введенные в условиях эпидемии, давно обсуждались и вне контекста карантина. "Но сегодняшняя ситуация стала катализатором для их оперативного введения в силу, - сказал он. - Это касается кредитных каникул, оптимизации контрольно-надзорной деятельности, снижения фискального бремени, поддержки малого бизнеса, введения онлайн-правосудия".

Сейчас, по словам Константина Чуйченко, представителям юридических профессий, необходимо обеспечить правовое сопровождение совершаемых сделок, обращений в органы власти, расследование преступлений, исполнение других юридических обязанностей. "Но одновременно с правами конкретных граждан важно гарантировать общую эпидемиологическую безопасность", - подчеркнул министр.

По его словам, все это заставляет искать новые способы взаимодействия юристов с их клиентами: с помощью онлайн-платформ, дистанционных методов, обеспечивающих конфиденциальность общения.

"То, что называется legaltech, очевидно, получит новое развитие, мы станем свидетелями трансформации сферы юридических услуг, появления новых профессиональных практик, развития стандартов этики юристов, нового понимания давно известных свобод, переосмысления основ правосудия", - сказал Константин Чуйченко.