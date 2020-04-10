Дмитрий Борисов даст интервью "Российской газете"

Сегодня в 18:00 на сайте "РГ" - онлайн-интервью с Дмитрием Борисовым. В прямой трансляции он ответит на вопросы обозревателя "РГ" Сусанны Альпериной.

Дмитрий Борисов не только ведущий рейтинговой программы "Пусть говорят" на Первом канале. Он генеральный продюсер компании "Первый канал. Всемирная сеть" - цифрового семейства Первого канала. Наш собеседник - лауреат телевизионной премии ТЭФИ и активный деятель Рунета.

И разговор будет о телевидении и Интернете в эпоху пандемии. Как меняются их функции в то время, когда люди сидят дома в самоизоляции? Как правильно выбрать, что смотреть, чтобы не потерять время. Сколько времени в день проводить онлайн? Всегда ли громкие анонсы означают качественный контент? Как снимать телепрограммы и телефильмы в нынешнее сложное время? Кого приглашать? Как должны располагаться гости в студии? Как с пользой проводить время в Интернете? Обо всем этом и многом другом - разговор с Дмитрием Борисовым.