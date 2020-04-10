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Рубрика: В мире
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"Дневники борьбы с COVID-19": Эпидемиологическая ситуация глазами журналиста конвергентных СМИ ВМС НОАК

Ван Чжэньюй - журналист конвергентных СМИ ВМС НОАК. Когда в Китае разразилась эпидемия COVID-19, он находился в отпуске на своей родине провинции Хубэй. Досрочно завершив отпуск, Ван отправился в самый эпицентр эпидемии - город Ухань.

В объектив его видеокамеры попала история молодого врача Ли Чэнь, которая, не сказав родителям, добровольно отправилась в Ухань помогать коллегам справляться с вирусом. Журналист Ван в своем видеорепортаже показал борьбу с эпидемией со стороны врачей. По состоянию на 3 марта 2020 года, НОАК отправила в Ухань более 4000 медицинских работников, ни один из которых не заразился COVID-19.

В мире Восточная Азия Китай Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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