Федеральный закон от 7 апреля 2020 г. N 116-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части уточнения прав и обязанностей юридических лиц, осуществляющих отдельные виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг"

Принят Государственной Думой 1 апреля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 2 апреля 2020 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2006, N 31, ст. 3446; 2007, N 16, ст. 1831; N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776; N 29, ст. 3600; 2010, N 28, ст. 3553; N 30, ст. 4007; 2011, N 27, ст. 3873; N 46, ст. 6406; 2013, N 26, ст. 3207; N 52, ст. 6968; 2014, N 19, ст. 2315; N 23, ст. 2934; N 30, ст. 4219; 2015, N 1, ст. 14, 37; N 18, ст. 2614; N 24, ст. 3367; N 27, ст. 3945, 4001; 2016, N 1, ст. 23, 27, 43, 44; N 26, ст. 3860; N 27, ст. 4196, 4221; 2017, N 31, ст. 4830; 2018, N 1, ст. 54, 66; N 17, ст. 2418; N 18, ст. 2560, 2576; N 53, ст. 8491; 2019, N 12, ст. 1222, 1223; N 27, ст. 3534, 3538; N 30, ст. 4152; N 31, ст. 4418, 4430; N 49, ст. 6953; N 51, ст. 7490; N 52, ст. 7798; 2020, N 9, ст. 1138) следующие изменения:

1) абзац третий части первой статьи 5 дополнить словами "(за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию)";

2) в статье 7:

а) в пункте 1:

в абзаце первом подпункта 1 слова "14-2 и 14-4" заменить цифрами 14-2,14-4 - 14-6";

в подпункте 3:

в абзаце втором слово "сомнений;" заменить словом "сомнений.";

дополнить абзацем следующего содержания:

"Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг на основании лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра, обновляет информацию о клиентах, которым открыты лицевые счета в реестре владельцев ценных бумаг, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах не реже одного раза в три года, а в случае возникновения сомнений в достоверности и точности ранее полученной информации - в течение семи рабочих дней, следующих за днем возникновения таких сомнений;";

подпункт 6 после слов "ценных бумаг" дополнить словами "(за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию)";

подпункт 7 после слов "ценных бумаг" дополнить словами "(за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию)";

б) дополнить пунктом 14-6 следующего содержания:

"14-6 . В случае, если открытие лицевого счета в реестре владельцев ценных бумаг не обусловлено принятием от лица, которому открывается такой лицевой счет, заявления или иного документа, являющегося основанием для открытия указанного лицевого счета, идентификация или упрощенная идентификация соответственно клиента и клиента - физического лица, которым открываются лицевые счета в реестре владельцев ценных бумаг, а также идентификация представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводится. В установленном настоящим пунктом случае идентификация или упрощенная идентификация должна быть проведена после открытия лицевого счета в реестре владельцев ценных бумаг до проведения по указанному лицевому счету первой операции с ценными бумагами на основании распоряжения клиента, которому открыт указанный лицевой счет.";

в) в пункте 15-1:

после слов "ценных бумаг" дополнить словами "(за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию)";

дополнить абзацем следующего содержания:

"Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг на основании лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра, вправе на основании договора поручать иному профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему функции трансфер-агента, проведение идентификации или упрощенной идентификации соответственно клиента и клиента - физического лица, которым открываются лицевые счета в реестре владельцев ценных бумаг или в случае, установленном пунктом 14-6 настоящей статьи, открыты лицевые счета в реестре владельцев ценных бумаг, а также идентификации представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца.";

г) пункт 18 после слов "ценных бумаг" дополнить словами "(за исключением профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность исключительно по инвестиционному консультированию)";

д) пункт 19 после слов "ценных бумаг" дополнить словами "(за исключением профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность исключительно по инвестиционному консультированию)";

е) пункт 110 после слов "ценных бумаг" дополнить словами "(за исключением профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность исключительно по инвестиционному консультированию)";

ж) абзац первый пункта 111 после слов "договора доверительного управления ценными бумагами," дополнить словами "договора об инвестиционном консультировании, при открытии лицевого счета в реестре владельцев ценных бумаг, при ведении лицевого счета в реестре владельцев ценных бумаг в случае, установленном пунктом 14-6 настоящей статьи,";

з) подпункт 2 пункта 112 после слов "ценных бумаг" дополнить словами "(за исключением профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность исключительно по инвестиционному консультированию)";

и) пункт 113 после слов "договора о брокерском обслуживании," дополнить словами "договора об инвестиционном консультировании, открытия лицевого счета в реестре владельцев ценных бумаг, ведения лицевого счета в реестре владельцев ценных бумаг в случае, установленном пунктом 14-6 настоящей статьи,";

к) в пункте 2:

абзац одиннадцатый после слов "ценных бумаг" дополнить словами "(за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию)";

абзац двенадцатый после слов "ценных бумаг" дополнить словами "(за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию)";

л) пункт 7 после слов "ценных бумаг" дополнить словами "(за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию)";

м) в пункте 13:

абзац первый после слов "ценных бумаг" дополнить словами "(за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию)";

абзац второй после слов "ценных бумаг" дополнить словами "(за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию)";

н) пункт 133 после слов "ценных бумаг" дополнить словами "(за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию)";

о) абзац первый пункта 135 после слов "ценных бумаг" дополнить словами "(за исключением профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность исключительно по инвестиционному консультированию)";

3) в статье 71-1:

а) в наименовании слова "клиринговыми организациями и центральными контрагентами" заменить словами "клиринговыми организациями, центральными контрагентами и профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими деятельность исключительно по инвестиционному консультированию";

б) дополнить пунктом 21 следующего содержания:

"21. Профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие деятельность исключительно по инвестиционному консультированию, обязаны предоставлять уполномоченному органу по его запросу информацию о клиентах, которым предоставлены индивидуальные инвестиционные рекомендации, об инвестиционных профилях данных клиентов, а также о содержании предоставленных данным клиентам инвестиционных рекомендаций в порядке и объеме, установленных Банком России по согласованию с уполномоченным органом.";

в) в пункте 3 слова "или центрального контрагента" заменить словами ", центрального контрагента или профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность исключительно по инвестиционному консультированию,";

г) в пункте 4 слова "и центральный контрагент" заменить словами ", центральный контрагент и профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность исключительно по инвестиционному консультированию,";

4) в статье 75:

а) пункт 5 после слов "ценных бумаг" дополнить словами "(за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию)";

б) пункт 6 после слов "ценных бумаг" дополнить словами "(за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию)".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин