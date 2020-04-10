Эксперт: Коронавирус легче заражает больных ХОБЛ и курящих

У людей, страдающих хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), а также у курящих выше риск заразиться коронавирусом, это подтверждают ряд отчетов из Китая. Такое мнение высказал в интервью медицинскому порталу News-Medical профессор медицины канадского Университета Британской Колумбии Дон Син.

По его словам, причина в том, что коронавирус проникает в организм в первую очередь через белок-ангиотензинпревращающий фермент ACE-2, а у вышеперечисленных категорий этого белка в носоглотке и бронхах по каким-то причинам больше, чем у других людей, поэтому вирусу легче "зацепиться" и начать самовопроизводство, постепенно попадая в легкие и вызывая пневмонию.

Почему у больных ХОБЛ и курильщиков наблюдается повышенное содержание белка ACE 2 в дыхательных путях, пока неясно. При этом, по словам Дона Сина, если человек бросает курить, количество ACE-2 в носоглотке и бронхах снижается, что уменьшает риск инфицирования коронавирусом.

В настоящее время, отмечает профессор, идут исследования различных препаратов, призванных снизить количество белка ACE-2 в дыхательных путях человека.