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Рубрика: В мире

Эксперт: Коронавирус легче заражает больных ХОБЛ и курящих

Текст: Константин Волков
Фото: AFP/Piero CRUCIATTI Фото: AFP/Piero CRUCIATTI
Фото: AFP/Piero CRUCIATTI

У людей, страдающих хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), а также у курящих выше риск заразиться коронавирусом, это подтверждают ряд отчетов из Китая. Такое мнение высказал в интервью медицинскому порталу News-Medical профессор медицины канадского Университета Британской Колумбии Дон Син.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Число заразившихся коронавирусом в мире увеличилось на 83 тысячи

По его словам, причина в том, что коронавирус проникает в организм в первую очередь через белок-ангиотензинпревращающий фермент ACE-2, а у вышеперечисленных категорий этого белка в носоглотке и бронхах по каким-то причинам больше, чем у других людей, поэтому вирусу легче "зацепиться" и начать самовопроизводство, постепенно попадая в легкие и вызывая пневмонию.

Почему у больных ХОБЛ и курильщиков наблюдается повышенное содержание белка ACE 2 в дыхательных путях, пока неясно. При этом, по словам Дона Сина, если человек бросает курить, количество ACE-2 в носоглотке и бронхах снижается, что уменьшает риск инфицирования коронавирусом.

В настоящее время, отмечает профессор, идут исследования различных препаратов, призванных снизить количество белка ACE-2 в дыхательных путях человека.

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