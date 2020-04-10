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"Это жульничество". Китайские смартфоны оказались слабее заявленного

Текст:   Антон Благовещенский
10.04.2020,  
13:34
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ряд процессоров, которые выпускает китайская компания MediaTek, активирует "спортивный" режим во время тестирования, который выжимает из системы максимум производительности. В результате показатели тестов не отражали производительность смартфонов в режиме повседневного использования, пишет AnandTech.

Протеcтировав несколько устройств, исследователи пришли к выводу, что во время запуска тестовых приложений смартфон активирует режим максимальной производительности. Он приводит к перегреву девайса и повышенному расходу заряда аккумулятора, поэтому в обычных условиях почти всегда недоступен.

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В MediaTek заявили, что, действительно, тесты показывают максимальные возможности системы. В AnandTech подчеркивают, что такой подход можно назвать "жульническим", поскольку сами пользователи ориентируются не только на пиковую производительность, но и на время автономной работы, температуру и другие параметры, влияющие на комфорт использования.

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