"Это жульничество". Китайские смартфоны оказались слабее заявленного

Ряд процессоров, которые выпускает китайская компания MediaTek, активирует "спортивный" режим во время тестирования, который выжимает из системы максимум производительности. В результате показатели тестов не отражали производительность смартфонов в режиме повседневного использования, пишет AnandTech.

Протеcтировав несколько устройств, исследователи пришли к выводу, что во время запуска тестовых приложений смартфон активирует режим максимальной производительности. Он приводит к перегреву девайса и повышенному расходу заряда аккумулятора, поэтому в обычных условиях почти всегда недоступен.

В MediaTek заявили, что, действительно, тесты показывают максимальные возможности системы. В AnandTech подчеркивают, что такой подход можно назвать "жульническим", поскольку сами пользователи ориентируются не только на пиковую производительность, но и на время автономной работы, температуру и другие параметры, влияющие на комфорт использования.