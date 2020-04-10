Фигуристка Медведева призвала собрать средства для региональных больниц

Серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева призвала спортсменов принять участие в сборе средств для региональных больниц.

В своем призыве, опубликованном в Instagram, фигуристка призвала российских спортсменов помочь больницам в регионах России с обеспечением необходимым оборудованием и материалами для борьбы с коронавирусом.

"От коронавируса пострадали уже тысячи людей, многие потеряли родных и близких. Я искренне переживаю за каждого в этот непростой момент, особенно за старшее поколение. Мы - спортсмены, крепкие и сильные люди! Мы должны помогать! - говорится в обращении. - Это обращение именно спортсменам, а не к людям, которые страдают финансово и морально. Разумеется, и среди спортсменов есть те, кому сейчас финансово тяжело. Но среди атлетов немало способных помочь. Не важно, фигурист ты, футболист, хоккеист или баскетболист".

Медведева призвала всех людей из мира спорта объединиться. Она сообщила, что уже сделала свой взнос в благотворительный фонд Русфонд. Также Медведева пообещала перечислись все заработанные деньги с продаж из интернет-магазина на помощь больницам.

"Дорогие спортсмены, давайте поможем оснастить региональные больницы всем необходимым: оборудованием для выполнения биохимического анализа крови, дезинфекторами, костюмами, респираторами, расходниками для ИВЛ. Врачи - герои, и сейчас как никогда им нужна поддержка тех, кого поддерживали миллионы болельщиков", - написала Медведева.