Его дочь. Сценарий и режиссура Татьяны Эверстовой. Продюсеры Мария и Татьяна Эверстовы.

Этот фильм - дебют в большом кино Татьяны Эверстовой из Якутска, и для многих он станет открытием не только интересного режиссера, но и кинематографии Якутии, о которой до сих пор в России мало кто подозревает.

Уже Берлинский фестиваль посвятил этому феномену специальную программу, уже пишутся о нем исследования, а картины из зоны вечной мерзлоты на наш широкий экран так и не выберутся. А ведь там снимают по-настоящему горячее кино, искреннее и самобытное, нередко очень талантливое. Его много, оно снимается за копейки, но великолепно окупается в местном прокате - в Якутии любят свои фильмы и своих мастеров.

Первый фильм Татьяны Эверстовой, едва появившись на свет, тут же был взят в конкурс двумя большими фестивалями - в Выборге и в Екатеринбурге, на обоих получил призы. По бесхитростной своей форме это закадровый монолог женщины: она вспоминает свое детство в глухой деревеньке, рано ушедшего отца, который, кажется, растворился в бесконечных просторах якутской тайги и незримо ведет ее по лесным тропам жизни.

Этот ее наивный мир, живописный и пантеистичный, предстает на экране так подробно, в таких выразительных деталях, какие умеет хранить только цепкая детская память. Фильм автобиографичен, и самое обаятельное в нем - эта нежная лирическая интонация очень личного рассказа. Картина сражает своей кинематографической культурой. Она снята в содружестве с французами, работа операторов Веслея Мрозински и Фреда Валле изумительна: от прозрачных кадров невозможно оторваться - в них есть печальная красота и поэзия большого искусства.

Действие развивается неторопливо, камера наблюдательна, микромир мычащей, жужжащей, кудахтающей сельской живности кажется нескончаемой вселенной, и своей негромкой ритуальностью картина напоминает лучшие традиции японского кино - возвращает нас к первоосновам.

И это, как многие картины нынешнего фестиваля, тоже чисто женский взгляд прирожденных хранительниц очага. Взгляд с той стороны человеческой планеты. Возможно, самый правильный взгляд в самих себя.