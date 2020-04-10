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10.04.2020 18:17
Рубрика: Общество

В Галлии найдена фляга легионера с "тайным зельем"

Текст: Денис Передельский
Фото: A. Valois / INRAP Фото: A. Valois / INRAP
Фото: A. Valois / INRAP

Во Франции миссия Национального института превентивных археологических исследований (INRAP) на юго-востоке страны раскопала римское святилище, в котором находились различные артефакты, включая флягу легионера.

Об открытии сообщается на сайте INRAP. Оно было сделано на территории коммуны Аннеси в исторической области Савойя. Наиболее древние сооружения, найденные на обследованном археологическом участке, относятся к первой половине I века нашей эры. Вероятно, в то время тут была построена ферма. Она располагалась у дороги, которой активно пользовались до середины IV века.

Фото: pixabay.com
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Изучение этого маршрута помогло ученым найти семь захоронений, датируемых второй половиной I века нашей эры. Рядом с ними были обнаружены остатки святилища римского периода. Оно состояло из двух или трех ритуальных сооружений. Сохранились только остатки их каменных фундаментов.

Также археологи обнаружили 42 ямы, в которых находились различные предметы религиозного характера. В одной из них была обнаружена неплохо сохранившаяся фляга римского легионера. Она входила в стандартный комплект амуниции солдат империи.

Эта фляга была изготовлена из сплава железа и меди. Ранее на территории Галлии было найдено всего два подобных артефакта. Римская фляга была очень похожа на современные фляжки. Она имела цилиндрический корпус с двумя железными гофрированными оболочками. У нее было широкое горлышко, которое плотно закрывалось крышкой. Последняя крепилась к ручке фляжки при помощи проволочной цепочки.

Анализ показал, что во фляге не хранились алкогольные напитки. Но была ли она наполнена обычной водой? Ученые обратили внимание на то, что фляга снабжена замком. Следовательно, в ней могли храниться и более ценные продукты, например, молоко.

Внутри фляги сохранились остатки органического вещества, которое подвергли лабораторному анализу. Он показал, что во фляге находилась какая-то странная смесь. В ее состав входило просо, перемешанное с небольшим количеством ягод и молочных продуктов.

Кроме того, в составе было обнаружено небольшое количество хвойной смолы и какое-то растение, богатое олеаноловой кислотой, идентифицировать которое не удалось.

Археологи не исключают, что во флягу мог быть налит какой-то эликсир, сваренный специально для проведения ритуального обряда. На это указывает и то, что фляга была уложена в яму плотно закрытой. Возможно, это было подношение богам.

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