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10.04.2020 16:47
Рубрика: Происшествия

ФССП рекомендовала коллекторам отказаться от личных встреч с должниками

Текст: Владислав Куликов

Директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов сообщил, что ведомство рекомендовало коллекторам отказаться от личных встреч с должниками. Заявление прозвучало на Петербургском международном юридическом форуме "9 1\5: законы коронавируса".

Фото: Сергей Николаев/РГ
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По словам Дмитрий Аристова, также предлагается коллекторам и кредитным организациям отзывать исполнительные производства в отношении должников. В последующем у взыскателей будет возможность вновь направить судебным приставам данные документы. Но сейчас в силу сложившихся ситуаций, по возможности, лучше дать передышку должникам.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Полномочия судебных приставов

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