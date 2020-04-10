ФССП рекомендовала коллекторам отказаться от личных встреч с должниками

Директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов сообщил, что ведомство рекомендовало коллекторам отказаться от личных встреч с должниками. Заявление прозвучало на Петербургском международном юридическом форуме "9 1\5: законы коронавируса".

По словам Дмитрий Аристова, также предлагается коллекторам и кредитным организациям отзывать исполнительные производства в отношении должников. В последующем у взыскателей будет возможность вновь направить судебным приставам данные документы. Но сейчас в силу сложившихся ситуаций, по возможности, лучше дать передышку должникам.