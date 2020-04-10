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10.04.2020 17:55
Рубрика: Культура

"Геликон-опера" празднует 30-летие в интернете

Текст: Валерий Кичин
Юбилей знаменитого театра "Геликон-опера" впервые проходит без переполненного зала, без цветов и объятий, без именитых гостей со всего света на сцене и в партере. Над миром зависла пандемия, разлучившая друзей театра, его ценителей, и даже его голосистые артисты теперь распеваются исключительно у себя дома в ожидании счастья новых встреч со зрителями и друг с другом.

Но юбилей состоялся. В интернете. И был по-своему прекрасен. Праздничный день вел основатель театра режиссер Дмитрий Бертман. Ему ассистировал кот Гелик, когда-то выбравший своим домом именно этот театр, и его можно понять. Далеким от московских театральных дел людям сразу стало понятно, отчего "Геликон" славится не только талантами, но и самой царящей здесь атмосферой. Той самой хрупкой материей, от которой так зависит само искусство и которая является исключительной принадлежностью театра-дома.

Худрук просто сидел в кресле и благодарил всех, кто вкладывает в общее дело частицу своей жизни, своих умений и своей любви. Он ухитрился для каждого найти искренние слова, и никого не забыть - от дирижеров и солистов до технических служб и встречающих зрителей стюардов. От мировых звезд, которые участвовали в создании геликоновских шедевров, до московских журналистов, поддерживавших театр в трудные годы сражений за место под солнцем. И это не было перечислением, от которого хочешь переключить канал. Это был монолог влюбленного в мир человека, умеющего не только в миг озарения создавать дивные спектакли, но и в повседневной жизни ценить талант и дружбу. Монолог, заражавший этой влюбленностью, этим позитивным, несмотря на тревожную обстановку, настроем.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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В этот день геликоновцы умудрились, даже оставаясь дома, собраться вместе. Их приветствовали из Парижа и Цюриха оперные звезды Ильдар Абразаков, Крассимира Стоянова, Рамон Варгас, Хосе Кура - как предполагалось, они должны были в этот день петь с геликоновской сцены, но теперь являлись в снятых ими сердечных селфи. Свои приветствия прислали коллеги из московских оперных театров. Не обошлось без фирменных приколов: геликоновцы показали, как они держат форму у себя дома, в комедийном флеш-мобе, талантливом и неожиданном, как все импровизации уникального театра. Получился праздник и домашний и всеобщий одновременно.

А вместо запланированного живого праздничного концерта в красивом геликоновском зале в интернете пройдет запись феерического гала, который театр дал в день открытия долгожданного, любовно отреставрированного здания - его нынешнего дома.

Все, кто являлся за эти два часа на наших экранах, кто признавался театру в любви и верности, говорили о том счастливом моменте, когда можно будет снова обнять друг друга. Так и будет: этот театр еще никогда не обманывал надежд.

Культура Театр Музыкальный театр Кино и театр с Валерием Кичиным Гид-парк РГ-Видео

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