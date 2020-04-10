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Рубрика: В мире

Глава ООН: Коронавирус угрожает глобальному миру и безопасности

Текст: Максим Макарычев
Фото: REUTERS / Albin Lohr-Jones Фото: REUTERS / Albin Lohr-Jones
Фото: REUTERS / Albin Lohr-Jones

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш предупредил Совет Безопасности, что пандемия коронавируса угрожает международному миру, а также может привести к росту социальных волнений. По его словам, нынешнее бедствие стало самым серьезным испытанием для ООН с момента ее основания 75 лет назад, несмотря на то, что организация многократно за эти годы содействовала урегулированию международных, региональных и национальных конфликтов.

Фото: Juan BARRETO/AFP
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Напомним, что многие политики и эксперты выступили с критикой действий ООН и ее генерального секретаря, упрекая международную организацию в бездействии во время глобального кризиса. Первое заявление Гутерриша по поводу пандемии прозвучало только 23 марта. Совет Безопасности впервые собрался 9 апреля на заседание по коронавирусу с помощью видеоконференции и при закрытых дверях. Просьба о созыве заседания была озвучена на прошлой неделе девятью из десяти непостоянных членов (во главе с Германией), недовольными "параличом СБ ООН перед лицом беспрецедентного глобального кризиса". Центральным в ходе заседания стало выступление генсека ООН, текст которого оказался в распоряжении The Guardian.

Гутерриш выделил восемь угроз международному миру и безопасности, создаваемых пандемией. Он отметил, что она приводит к дальнейшему размыванию доверия к мировым и национальным институтам власти. С экономической точки зрения последствия пандемии могут создать серьезные факторы стресса, особенно в менее развитых странах и в странах с переходной экономикой. Экономическая нестабильность будет иметь особенно разрушительные последствия для работающих женщин, которые заняты в большинстве из тех секторов, которые пострадали в наибольшей степени.

Фото: REUTERS / Jason Redmond
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Помимо этого, по словам Гутерриша, отсрочка выборов, референдумов или решение о проведении досрочного голосования может создать политическую напряженность и подорвать их легитимность. Неопределенность, создаваемая пандемией, может стимулировать некоторые силы к дальнейшему расколу и беспорядкам в условиях конфликта.

Как подчеркнул генсек ООН, террористические группировки могут увидеть возможность для нанесения мощного удара, в то время как внимание большинства национальных правительств обращено к пандемии.

По словам Гутерриша, нынешний кризис помешал международным, региональным и национальным усилиям по урегулированию конфликтов именно тогда, когда они больше всего нужны.

В заключение генеральный секретарь ООН добавил, что пандемия вызывает или усугубляет различные проблемы в области прав человека, в частности, приводя к разжиганию ненависти или к дискриминации в доступе к медицинским услугам в отдельных странах.

Напомним, по данным ученых университета Джонса Хопкинса, которые ведут статистический учет заразившихся и умерших от СOVID-19, в результате пандемии коронавируса погибли, по меньшей мере, 95 718 человек. В настоящее время во всем мире зарегистрировано 1 601 018 случаев заражения вирусом.

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