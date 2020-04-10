Принят Государственной Думой 31 марта 2020 года

Одобрен Советом Федерации 2 апреля 2020 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 15 августа 1996 года N 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 34, ст. 4029; 2003, N 2, ст. 159; 2006, N 31, ст. 3420; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 52, ст. 6450; 2010, N 11, ст. 1173; N 21, ст. 2524; N 31, ст. 4196; N 52, ст. 7000; 2011, N 13, ст. 1689; N 17, ст. 2321; 2012, N 47, ст. 6398; N 53, ст. 7628; 2013, N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4036; N 52, ст. 6955; 2014, N 16, ст. 1828; N 19, ст. 2311; 2015, N 1, ст. 75; N 48, ст. 6709; 2016, N 28, ст. 4558; 2017, N 11, ст. 1537; N 24, ст. 3480; N 27, ст. 3928; N 50, ст. 7564; 2018, N 30, ст. 4537; 2019, N 25, ст. 3164; 2020, N 9, ст. 1122) следующие изменения:

1) в подпункте 1 части первой статьи 25:

а) дополнить новым абзацем пятнадцатым следующего содержания:

"ж) резидентов территории опережающего социально- экономического развития, расположенной на территории Дальневосточного федерального округа, или резидентов свободного порта Владивосток в случае приглашения ими в Российскую Федерацию иностранных граждан, заключивших с данными резидентами трудовой договор, связанный с реализацией инвестиционных проектов на территории Дальневосточного федерального округа.";

б) абзац пятнадцатый считать абзацем шестнадцатым;

2) в статье 256:

а) дополнить новыми частями четвертой и пятой следующего содержания:

"Обыкновенная деловая многократная виза выдается на срок до одного года иностранному гражданину, въезжающему в Российскую Федерацию в целях проведения переговоров о заключении с резидентом территории опережающего социально-экономического развития, расположенной на территории Дальневосточного федерального округа, или с резидентом свободного порта Владивосток инвестиционного соглашения о реализации инвестиционного проекта на территории Дальневосточного федерального округа и являющемуся представителем или работником иностранной компании, планирующей заключить такое инвестиционное соглашение. Срок рассмотрения дипломатическим представительством или консульским учреждением Российской Федерации вопроса о выдаче обыкновенной деловой многократной визы указанному иностранному гражданину составляет не более пяти дней.

Обыкновенная деловая многократная виза выдается иностранному гражданину, въезжающему в Российскую Федерацию и являющемуся представителем или работником иностранной компании, заключившей с резидентом территории опережающего социально-экономического развития, расположенной на территории Дальневосточного федерального округа, или с резидентом свободного порта Владивосток инвестиционное соглашение о реализации инвестиционного проекта на территории Дальневосточного федерального округа, а также членам его семьи на срок действия такого инвестиционного соглашения, но не более чем на три года. Срок рассмотрения дипломатическим представительством или консульским учреждением Российской Федерации вопроса о выдаче обыкновенной деловой многократной визы указанным иностранным гражданам составляет не более пяти дней.";

б) части четвертую - седьмую считать соответственно частями шестой - девятой;

в) дополнить новой частью десятой следующего содержания:

"Обыкновенная рабочая многократная виза выдается иностранному гражданину, въезжающему в Российскую Федерацию и заключившему с резидентом территории опережающего социально-экономического развития, расположенной на территории Дальневосточного федерального округа, или с резидентом свободного порта Владивосток трудовой договор, связанный с реализацией инвестиционного проекта, а также членам его семьи на срок действия заключенного трудового договора, но не более чем на три года со дня въезда указанного иностранного гражданина в Российскую Федерацию. Срок рассмотрения дипломатическим представительством или консульским учреждением Российской Федерации вопроса о выдаче обыкновенной деловой многократной визы указанным иностранным гражданам составляет не более пяти дней.";

г) части восьмую - одиннадцатую считать соответственно частями одиннадцатой - четырнадцатой.

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032; 2003, N 46, ст. 4437; 2006, N 30, ст. 3286; 2010, N 21, ст. 2524; N 31, ст. 4196; N 40, ст. 4969; N 52, ст. 7000; 2011, N 13, ст. 1689; 2012, N 53, ст. 7640, 7645; 2013, N 30, ст. 4036, 4057; N 52, ст. 6951, 6954, 6955; 2014, N 16, ст. 1828; N 48, ст. 6638; 2016, N 1, ст. 86; 2018, N 1, ст. 77; N 30, ст. 4551; N 53, ст. 8454) следующие изменения:

1) статью 5 дополнить пунктом 8 следующего содержания:

"8. Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, приглашенного в Российскую Федерацию в рамках инвестиционного соглашения о реализации инвестиционного проекта на территории Дальневосточного федерального округа, заключенного с иностранной компанией, представителем или работником которой является указанный иностранный гражданин, резидентом территории опережающего социально-экономического развития, расположенной на территории Дальневосточного федерального округа, или резидентом свободного порта Владивосток, сокращается в случае завершения либо прекращения (расторжения) указанного инвестиционного соглашения, если отсутствуют иные основания временного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации.";

2) статью 16 дополнить пунктом 7 следующего содержания:

"7. Резиденты территории опережающего социально-экономического развития, расположенной на территории Дальневосточного федерального округа, или резиденты свободного порта Владивосток, заключившие с иностранной компанией инвестиционное соглашение о реализации инвестиционного проекта на территории Дальневосточного федерального округа, обязаны подать в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел в субъекте Российской Федерации, на территории которого реализуется указанное инвестиционное соглашение, уведомление о завершении или прекращении (расторжении) указанного инвестиционного соглашения в течение трех рабочих дней с даты завершения или прекращения (расторжения) указанного инвестиционного соглашения.

Форма и порядок подачи указанного в абзаце первом настоящего пункта уведомления устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел.".

Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин