Как курс рубля отреагирует на решение ОПЕК+

В ночь на пятницу 10 апреля проходило драматичное и судьбоносное совещание стран-экспортеров нефти ОПЕК+. Участники пришли к соглашению о сокращении добычи нефти.

В мае-июне этого года - на 10 миллионов баррелей в день. В июле-декабре - на 8 миллионов и в январе-апреле 2022 года - 6 миллионов. Специально для "Российской газеты" Марк Гойхман, главный аналитик ТелеТрейд, дал прогноз, как это соглашение скажется на рубле.

- Основная нагрузка по снижению добычи ложится на Саудовскую Аравию и Россию, - уточняет эксперт. - Для них оценочный объем добычи, от которого отсчитывается снижение, составляет 11,3 миллиона баррелей в день. Обе страны обязаны добывать не более 8,8 миллиона баррелей в день с мая по июнь 2020 года.

В целом, такое снижение, хотя и очень значительное, может быть недостаточно для преодоления избытка предложения, который составляет сейчас 15-20 миллионов баррелей в день. Поэтому рынок воспринял решение сдержанно, оно не превзошло позитивные ожидания от встречи. Котировки Brent от максимума четверга в 36,3 доллара за баррель опустились в район 32 долларов. Есть возможность их дальнейшего ослабления в пятницу и понедельник.

Внебиржевой курс доллара к рублю, снижавшийся на ожиданиях в четверг к 73 рублям, сдержанно поднялся выше 74. На первую половину дня 10 апреля наиболее вероятен локальный диапазон 73,7-75 рублей за доллар.

На сегодня также намечена созываемая Саудовской Аравией встреча министров энергетики стран G-20. На ней, уже с учетом решения ОПЕК+, предполагается обсудить меры по координации действий для обеспечения стабилизации энергетических рынков и смягчения влияния на них со стороны пандемии. Такие меры могут предусматривать, в частности, согласованную закупку нефти в стратегические запасы крупными потребителями. Подобные решения могут оказать успокоительное воздействие на рынок и были бы позитивны для рубля.

Но в то же время остается давление на него со стороны дальнейшего увеличения числа новых заболевших коронавирусом в мире и в России. В таких условиях нагнетание напряженности - фактор, от которого страдают котировки рисковых активов и валют развивающихся рынков, к которым относится и рубль.

Соответственно, в зависимости от изменений указанных драйверов, на конец текущей и начало следующей недели актуальный диапазон для курса доллара достаточно значителен - 72,6-76,4 рубля.