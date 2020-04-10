Как проходит первый чемпионат России по интерактивному баскетболу

В условиях отмены всех соревнований Российская федерация баскетбола (РФБ) организовала первый чемпионат страны по интерактивному варианту этого вида спорта. И в нем выступает, сидя за компьютером дома, игрок национальной сборной и краснодарского "Локомотива-Кубани" Дмитрий Кулагин.

В феврале, в соответствии с приказом Минспорта, интерактивный баскетбол, он же кибербаскетбол, был признан видом спорта, развитие которого осуществляется на общенациональном уровне. Вот почему РФБ официально проводит такой чемпионат России, а также готовит сборную страны к выступлениям на международной арене.

Еще год назад, до публикации документа, в Москве прошел первый "Открытый турнир по кибербаскетболу NBA 2К19". Его почетными гостями тогда стали президент РФБ Андрей Кириленко, защитник сборной России и подмосковных "Химок" Алексей Швед. Оба также приняли участие в так называемом баттле 2х2.

Первый чемпионат России при взгляде на турнирную таблицу выглядит солидно. В борьбу на первом туре, или на стартовом этапе, вступило 30 участников, каждый из которых представляет как бы команды сильнейшие лиги мира - НБА. Как и за океаном, участники разбиты на конференции и дивизионы. Главная звезда - Дмитрий Кулагин, единственный реальный баскетболист топ-уровня. Без него этот турнир был бы просто не особенно интересен негеймерскому сообществу.

По итогам предварительного этапа Кулагин уже вышел в плей-офф. Правда, с большим трудом. Его условный "Голден Стэйт" занял восьмое место в Западной конференции, последнее из дающих путевку в плей-тофф. Турнир с выбыванием стартует в полдень по московскому времени 11 апреля. Соперником Кулагина будет "Нью-Орлеан" Сергея Морозова.

Кириленко, который сам провел в реальной НБА немало по-настоящему звездных сезонов, признался, что в РФБ "счастливы начать кампанию, связанную с интерактивным баскетболом".

"У нашего вида спорта огромное количество поклонников, в том числе тех, кто любит играть в баскетбол онлайн. Для них и был организован первый чемпионат России по кибербаскетболу. И уже в середине мая мы определим победителя. Для нас это только начало пути. Будем смотреть, как станет развиваться это направление баскетбола", - заявил Кириленко.

По его словам, "главная задача федерации - объединить всех любителей" этого вида спорта: "и тех, кто играет во дворе, и тех, кто берет в руки контроллер и играет за своего любимого игрока или свою любимую команду". "Лично я хочу, чтобы баскетбол был популярнее, и к нему прикоснулось как можно большее количество людей", - признался глава РФБ.