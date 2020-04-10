Когда потерявшие работу смогут получить первые социальные выплаты

Новости

Рейтинг одобрения работы Трампа вырос на фоне пандемии коронавируса 05:12
В Забайкалье легковой автомобиль столкнулся с поездом 04:43
В Китае за сутки выявили 42 человека с коронавирусом 04:40
Захарова: Предложение США по Венесуэле не заслуживает серьезного ответа 04:34
Власти КНР закрыли на карантин приграничный город Суйфэньхэ 04:24
Режим полной самоизоляции введен еще в двух районах Якутии 04:17
В Приамурье распространили фейк о заболевании старателей COVID-19 04:11
Вильфанд: Из-за коронавируса метеопрогнозы станут менее точными 03:42
Эксперт: Коронавирус легче заражает больных ХОБЛ и курящих 03:33
Трамп сообщил о пике распространения коронавируса в США 03:02
Небензя: Нужно снять санкции с развивающихся стран 02:37
Путин поговорил по телефону с президентом США и королем Саудовской Аравии 02:35
В Москве скончались еще 12 человек с коронавирусом 02:25
Президент БК "Химки" Дмитрий Голубков обратился к болельщикам команды 02:10
МВФ увеличил фонд экстренного финансирования до 100 миллиардов долларов 01:44
Microsoft выделит 20 миллионов долларов на борьбу с коронавируом 01:43
Страны ОПЕК+ сократят добычу на 10 млн баррелей в день 01:15
Число заразившихся коронавирусом в мире увеличилось на 83 тысячи 00:48
В США число жертв коронавируса достигло 16 тысяч 00:38
За неделю разведку у границ РФ провели 27 иностранных летательных аппаратов 00:24
Вспышка птичьего гриппа зафиксирована в США 00:22
В США от коронавируса умерли уже 20 индейцев из племени навахо 00:06
В "Векторе" рассказали, можно ли заразиться коронавирусом повторно 00:04
В Симферополе солисты музыкального театра дали концерт с балкона 09.04.2020
Коронавирус может стать сезонным заболеванием 09.04.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Почему нельзя отменять ЕГЭ в России
Почему нельзя отменять ЕГЭ в России
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
10.04.2020 04:00
Рубрика: Экономика

Когда потерявшие работу смогут получить первые социальные выплаты

Текст: Алексей Дуэль
Люди, потерявшие работу еще в марте, смогут получить первые социальные выплаты от государства только в июне, подсчитали специалисты Общероссийского народного фронта.
Фото: Владимир Гердо / ТАСС Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

"К нам поступают обращения граждан, потерявших работу в период карантина, с жалобами на возникающие трудности признания их официально безработными, и, соответственно, назначения пособия по безработице, - говорится в письме, которое ОНФ направило в Минтруд (есть в распоряжении "РГ"). - Это связано с необходимостью личного присутствия гражданина при предоставлении пакета документов в Центр занятости населения... В отдельных случаях гражданам предлагают записаться на прием к специалисту в центр занятости населения только на май 2020 года, то есть сроки ожидания составляют более месяца".

Фото: iStock
Запущен сервис для интеллектуального заработка в условиях самоизоляции

По мнению члена Общественной палаты Ильи Семина, такой временной разрыв слишком велик и надо предпринять меры для его сокращения. Иначе права граждан могут быть нарушены. Одно из предложений состоит в полном переходе к онлайн-взаимодействию человека и службы занятости при постановке безработного на учет. Требование от безработного справки о доходах с последнего места работы в нынешней ситуации выглядит излишним, а ее получение в условиях карантина и нерабочих дней может вызвать серьезные затруднения. Все необходимые справки и сведения, служба занятости может сама получить у других госорганов в рамках электронного взаимодействия.

Фото: GettyImages
Как не только уйти "на удаленку", но и вернуться обратно

Также ОНФ предлагает исключить необходимость предоставления подтверждений о двух безуспешных попытках трудоустройства и упорядочить количество обязательных перерегистраций в базе учета безработных.

8 апреля во время своего обращения к нации президент Владимир Путин предложил всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта текущего года в апреле, мае и июне выплачивать пособие по безработице автоматически по верхней планке, при этом сделав так, чтобы оформить пособие можно было бы максимально просто и необременительно в дистанционном порядке. "Сейчас людям не до бюрократических формальностей и хождений по инстанциям", - отметил глава государства.

Экономика Работа Занятость Рынок труда

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Росавиация составила график рейсов для вывоза россиян из-за рубежа
Путин снял с должности замглавы МВД
Новак призвал объединить усилия для снижения избытка нефти
Минздрав расширил перечень препаратов, рекомендованных для лечения COVID-19
Собянин: Просто посещать кладбища пока будет нельзя
Карантин снизит цены на жилье
Какие законы вступают в силу в апреле