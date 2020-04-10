Когда потерявшие работу смогут получить первые социальные выплаты

Люди, потерявшие работу еще в марте, смогут получить первые социальные выплаты от государства только в июне, подсчитали специалисты Общероссийского народного фронта.

"К нам поступают обращения граждан, потерявших работу в период карантина, с жалобами на возникающие трудности признания их официально безработными, и, соответственно, назначения пособия по безработице, - говорится в письме, которое ОНФ направило в Минтруд (есть в распоряжении "РГ"). - Это связано с необходимостью личного присутствия гражданина при предоставлении пакета документов в Центр занятости населения... В отдельных случаях гражданам предлагают записаться на прием к специалисту в центр занятости населения только на май 2020 года, то есть сроки ожидания составляют более месяца".

По мнению члена Общественной палаты Ильи Семина, такой временной разрыв слишком велик и надо предпринять меры для его сокращения. Иначе права граждан могут быть нарушены. Одно из предложений состоит в полном переходе к онлайн-взаимодействию человека и службы занятости при постановке безработного на учет. Требование от безработного справки о доходах с последнего места работы в нынешней ситуации выглядит излишним, а ее получение в условиях карантина и нерабочих дней может вызвать серьезные затруднения. Все необходимые справки и сведения, служба занятости может сама получить у других госорганов в рамках электронного взаимодействия.

Также ОНФ предлагает исключить необходимость предоставления подтверждений о двух безуспешных попытках трудоустройства и упорядочить количество обязательных перерегистраций в базе учета безработных.

8 апреля во время своего обращения к нации президент Владимир Путин предложил всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта текущего года в апреле, мае и июне выплачивать пособие по безработице автоматически по верхней планке, при этом сделав так, чтобы оформить пособие можно было бы максимально просто и необременительно в дистанционном порядке. "Сейчас людям не до бюрократических формальностей и хождений по инстанциям", - отметил глава государства.