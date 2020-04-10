Принят Государственной Думой 1 апреля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 2 апреля 2020 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 52, ст. 5029; 2008, N 52, ст. 6225; 2011, N 1, ст. 49; 2013, N 49, ст. 6336; N 52, ст. 6975; 2014, N 14, ст. 1533; N 52, ст. 7543; 2015, N 27, ст. 3958; 2018, N 32, ст. 5115) следующие изменения:

1) статью 19 дополнить пунктами 71 и 72 следующего содержания:

"71) утверждает стратегию развития Агентства, содержащую в том числе сведения о мероприятиях, для реализации которых Агентству предоставляются субсидии из федерального бюджета, с указанием источников, объема, структуры финансирования;

72) утверждает основы системы оплаты труда служащих Агентства, предусматривающей зависимость оплаты их труда от достижения ключевых показателей эффективности деятельности Агентства, утверждает ключевые показатели эффективности деятельности Агентства, используемые для целей премирования служащих Агентства, и методику (порядок) их расчета;";

2) часть 5 статьи 24 дополнить пунктами 11 - 15 следующего содержания:

"11) отчет о выполнении стратегии развития Агентства, требования к форме и содержанию которого утверждаются Правительством Российской Федерации;

12) отчет о достижении ключевых показателей эффективности деятельности Агентства, требования к форме и содержанию которого утверждаются Правительством Российской Федерации;

13) информацию о реализации кадровой политики Агентства;

14) информацию о заключенных договорах об отчуждении долей (акций) хозяйственных обществ, учредителем (участником) которых является Агентство, о крупных сделках, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения такими хозяйственными обществами прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов таких хозяйственных обществ, определенной по данным их бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, включая сведения о сторонах, предмете и цене таких сделок;

15) информацию об участии Агентства в решении социальных задач, осуществлении мероприятий, направленных на обеспечение безопасности и охраны окружающей среды;".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 17 мая 2007 года N 82-ФЗ "О государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 22, ст. 2562; 2011, N 1, ст. 49; 2015, N 27, ст. 3976; 2018, N 1, ст. 38; N 49, ст. 7524; 2019, N 30, ст. 4151) следующие изменения:

1) часть 2 статьи 6 дополнить пунктом 31 следующего содержания:

"31) утверждает требования к форме и содержанию отчета о выполнении стратегии развития ВЭБ.РФ;";

2) часть 5 статьи 7 изложить в следующей редакции:

"5. Годовой отчет ВЭБ.РФ включает в себя:

1) отчет о деятельности ВЭБ.РФ за отчетный период;

2) отчет о выполнении стратегии развития ВЭБ.РФ;

3) отчет о достижении ключевых показателей эффективности деятельности ВЭБ.РФ, требования к форме и содержанию которого утверждаются Правительством Российской Федерации;

4) информацию о реализации кадровой политики ВЭ.БРФ;

5) информацию о заключенных договорах об отчуждении долей (акций) хозяйственных обществ, учредителем (участником) которых является ВЭБ.РФ, о крупных сделках, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения такими хозяйственными обществами прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов таких хозяйственных обществ, определенной по данным их бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, об отчуждении недвижимого имущества организаций, полномочия собственника имущества которых осуществляет ВЭБ.РФ, включая сведения о сторонах, предмете и цене таких сделок;

6) информацию об участии ВЭБ.РФ в решении социальных задач, осуществлении мероприятий, направленных на обеспечение безопасности и охраны окружающей среды;

7) годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность;

8) отчет о движении денежных средств;

9) отчет об изменениях капитала;

10) отчет об использовании прибыли;

11) отчет о формировании и об использовании резервов и фондов ВЭБ.РФ;

12) иную информацию по решению наблюдательного совета ВЭБ.РФ.";

3) в части 1 статьи 12:

а) пункт 1 дополнить словами ", содержащую в том числе сведения о мероприятиях, для реализации которых ВЭБ.РФ предоставляются субсидии из федерального бюджета, с указанием источников, объема, структуры финансирования";

б) в пункте 22 слово "общекорпоративных" и слово "общекорпоративные" исключить;

4) в пункте 3 части 2 статьи 161 слово "общекорпоративных" исключить.

Статья 3

Внести в Федеральный закон от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 30, ст. 3799; 2008, N 49, ст. 5723; 2011, N 1, ст. 49; N 23, ст. 3264; N 29, ст. 4291; 2013, N 52, ст. 6982; 2018, N 1, ст. 67) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 8:

а) дополнить пунктом 21 следующего содержания:

"21) утверждает долгосрочную программу деятельности и развития Фонда, содержащую в том числе сведения о мероприятиях, для реализации которых Фонду предоставляются субсидии из федерального бюджета, с указанием источников, объема, структуры финансирования;";

б) дополнить пунктом 62 следующего содержания:

"62) утверждает основы системы оплаты труда работников Фонда, предусматривающей зависимость оплаты их труда от достижения ключевых показателей эффективности деятельности Фонда, утверждает ключевые показатели эффективности деятельности Фонда, используемые для целей премирования работников Фонда, и методику (порядок) их расчета;";

2) часть 4 статьи 12 изложить в следующей редакции:

"4. Годовой отчет Фонда включает в себя:

1) отчет о деятельности Фонда за прошедший отчетный период;

2) отчет о выполнении долгосрочной программы деятельности и развития Фонда, требования к форме и содержанию которого утверждаются Правительством Российской Федерации;

3) отчет о достижении ключевых показателей эффективности деятельности Фонда, требования к форме и содержанию которого утверждаются Правительством Российской Федерации;

4) информацию о реализации кадровой политики Фонда;

5) информацию о заключенных договорах об отчуждении долей (акций) хозяйственных обществ, учредителем (участником) которых является Фонд, о крупных сделках, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения такими хозяйственными обществами прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов таких хозяйственных обществ, определенной по данным их бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, об отчуждении недвижимого имущества организаций, полномочия собственника имущества которых осуществляет Фонд, включая сведения о сторонах, предмете и цене таких сделок;

6) информацию об участии Фонда в решении социальных задач, осуществлении мероприятий, направленных на обеспечение безопасности и охраны окружающей среды;

7) годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность Фонда;

8) аудиторское заключение по ведению бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Фонда за отчетный год;

9) отчет о результатах мониторинга реализации региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, а также выполнения предусмотренных статьей 14 настоящего Федерального закона условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда за отчетный год;

10) иную информацию в соответствии со статьей 71 Федерального закона "О некоммерческих организациях".".

Статья 4

Внести в Федеральный закон от 23 ноября 2007 года N 270-ФЗ "О Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 48, ст. 5814; 2009, N 19, ст. 2278; 2011, N 1, ст. 49; 2012, N 29, ст. 3988; 2014, N 30, ст. 4260; 2019, N 14, ст. 1464) следующие изменения:

1) часть 3 статьи 8 дополнить пунктами 11 - 15 следующего содержания:

"11) отчет о выполнении стратегии развития Корпорации на долгосрочный период и программы деятельности Корпорации на среднесрочный период, требования к форме и содержанию которого утверждаются Правительством Российской Федерации;

12) отчет о достижении ключевых показателей эффективности деятельности Корпорации, требования к форме и содержанию которого утверждаются Правительством Российской Федерации;

13) информацию о реализации кадровой политики Корпорации;

14) информацию о заключенных договорах об отчуждении долей (акций) хозяйственных обществ, учредителем (участником) которых является Корпорация, о крупных сделках, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения такими хозяйственными обществами прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов таких хозяйственных обществ, определенной по данным их бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, об отчуждении недвижимого имущества организаций, полномочия собственника имущества которых осуществляет Корпорация, включая сведения о сторонах, предмете и цене таких сделок;

15) информацию об участии Корпорации в решении социальных задач, осуществлении мероприятий, направленных на обеспечение безопасности и охраны окружающей среды;";

2) в части 1 статьи 12:

а) пункт 8 дополнить словами "и содержащей в том числе сведения о мероприятиях, для реализации которых Корпорации предоставляются субсидии из федерального бюджета, с указанием источников, объема, структуры финансирования";

б) дополнить пунктом 111 следующего содержания:

"111) утверждение основ системы оплаты труда работников Корпорации, предусматривающей зависимость оплаты их труда от достижения ключевых показателей эффективности деятельности Корпорации, утверждение ключевых показателей эффективности деятельности Корпорации, используемых для целей премирования работников Корпорации, и методики (порядка) их расчета;".

Статья 5

Внести в Федеральный закон от 1 декабря 2007 года N 317-ФЗ "О Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 49, ст. 6078; 2010, N 48, ст. 6246; 2011, N 1, ст. 49; 2013, N 27, ст. 3480; 2016, N 14, ст. 1904; 2018, N 1, ст. 74; N 53, ст. 8467) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 19 слова "мероприятий, обеспечивающих реализацию государственных программ" заменить словами "мероприятий, которые обеспечивают реализацию государственных программ и для реализации которых Корпорации предоставляются субсидии из федерального бюджета, с указанием источников, объема, структуры финансирования";

2) часть 1 статьи 24 дополнить пунктом 191 следующего содержания:

"191) утверждает основы системы оплаты труда работников Корпорации, предусматривающей зависимость оплаты их труда от достижения ключевых показателей эффективности деятельности Корпорации, утверждает ключевые показатели эффективности деятельности Корпорации, используемые для целей премирования работников Корпорации, и методику (порядок) их расчета;";

3) часть 5 статьи 34 изложить в следующей редакции:

"5. Отчет о деятельности Корпорации за отчетный год включает в себя:

1) отчет о выполнении программы деятельности Корпорации, требования к форме и содержанию которого утверждаются Правительством Российской Федерации;

2) отчет о достижении ключевых показателей эффективности деятельности Корпорации, требования к форме и содержанию которого утверждаются Правительством Российской Федерации;

3) информацию о реализации кадровой политики Корпорации;

4) информацию о заключенных договорах об отчуждении долей (акций) хозяйственных обществ, учредителем (участником) которых является Корпорация, о крупных сделках, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения такими хозяйственными обществами прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов таких хозяйственных обществ, определенной по данным их бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, об отчуждении недвижимого имущества организаций, полномочия собственника имущества которых осуществляет Корпорация, включая сведения о сторонах, предмете и цене таких сделок;

5) сведения о формировании и об использовании специальных резервных фондов Корпорации, а также об управлении ими;

6) информацию об участии Корпорации в решении социальных задач, осуществлении мероприятий, направленных на обеспечение безопасности и охраны окружающей среды;

7) иные сведения об исполнении Корпорацией настоящего Федерального закона.".

Статья 6

Внести в Федеральный закон от 17 июля 2009 года N 145-ФЗ "О Государственной компании "Российские автомобильные дороги" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 29, ст. 3582; 2010, N 30, ст. 3999; 2011, N 1, ст. 49; 2012, N 18, ст. 2130) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 161 следующего содержания:

"161) утверждает основы системы оплаты труда работников Государственной компании, предусматривающей зависимость оплаты их труда от достижения ключевых показателей эффективности деятельности Государственной компании, утверждает ключевые показатели эффективности деятельности Государственной компании, используемые для целей премирования работников Государственной компании, и методику (порядок) их расчета;";

2) часть 1 статьи 16 дополнить словами "и содержащий в том числе сведения о мероприятиях, для реализации которых Государственной компании предоставляются субсидии из федерального бюджета, с указанием источников, объема, структуры финансирования";

3) в статье 17:

а) часть 6 дополнить пунктами 21 - 24 следующего содержания:

"21) отчета о достижении ключевых показателей эффективности деятельности Государственной компании, требования к форме и содержанию которого утверждаются Правительством Российской Федерации;

22) информации о реализации кадровой политики Государственной компании;

23) информации о заключенных договорах об отчуждении долей (акций) хозяйственных обществ, учредителем (участником) которых является Государственная компания, о крупных сделках, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения такими хозяйственными обществами прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов таких хозяйственных обществ, определенной по данным их бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, об отчуждении недвижимого имущества организаций, полномочия собственника имущества которых осуществляет Государственная компания, включая сведения о сторонах, предмете и цене таких сделок;

24) информации об участии Государственной компании в решении социальных задач, осуществлении мероприятий, направленных на обеспечение безопасности и охраны окружающей среды;";

б) дополнить частью 61 следующего содержания:

"61. Требования к форме и содержанию годового отчета о выполнении программы деятельности Государственной компании на долгосрочный период утверждаются Правительством Российской Федерации с учетом положений, предусмотренных настоящей статьей.".

Статья 7

В части 7 статьи 27 Федерального закона от 29 июня 2015 года N 210-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 27, ст. 4001) слова "в течение пяти лет со дня вступления в силу настоящего Федерального закона" заменить словами "в срок до 1 января 2021 года".

Статья 8

Внести в Федеральный закон от 13 июля 2015 года N 215-ФЗ "О Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст. 4341; 2019, N 16, ст. 1824) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 18 дополнить словами ", содержащую в том числе сведения о мероприятиях, для реализации которых Корпорации предоставляются субсидии из федерального бюджета, с указанием источников, объема, структуры финансирования";

2) часть 1 статьи 23 дополнить пунктом 171 следующего содержания:

"171) утверждает основы системы оплаты труда работников Корпорации, предусматривающей зависимость оплаты их труда от достижения ключевых показателей эффективности деятельности Корпорации, утверждает ключевые показатели эффективности деятельности Корпорации, используемые для целей премирования работников Корпорации, и методику (порядок) их расчета;";

3) в статье 34:

а) часть 5 изложить в следующей редакции:

"5. Годовой отчет Корпорации включает в себя:

1) отчет о деятельности Корпорации за отчетный год, в том числе отчет о выполнении программы деятельности Корпорации;

2) отчет об использовании имущества Корпорации и организаций Корпорации, содержащий в том числе информацию о заключенных договорах об отчуждении долей (акций) хозяйственных обществ, учредителем (участником) которых является Корпорация, о крупных сделках, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения такими хозяйственными обществами прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов таких хозяйственных обществ, определенной по данным их бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, об отчуждении недвижимого имущества организаций, полномочия собственника имущества которых осуществляет Корпорация, включая сведения о сторонах, предмете и цене таких сделок;

3) отчет о формировании и об использовании специальных резервных фондов Корпорации, а также об управлении ими;

4) годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Корпорации;

5) отчет об использовании бюджетных ассигнований федерального бюджета;

6) отчет о достижении ключевых показателей эффективности деятельности Корпорации, требования к форме и содержанию которого утверждаются Правительством Российской Федерации;

7) информацию о реализации кадровой политики Корпорации;

8) информацию об участии Корпорации в решении социальных задач, осуществлении мероприятий, направленных на обеспечение безопасности и охраны окружающей среды;

9) иную информацию в соответствии со статьей 71 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях".";

б) дополнить частью 51 следующего содержания:

"51. Требования к форме и содержанию отчета о выполнении программы деятельности Корпорации утверждаются Правительством Российской Федерации.".

Статья 9

Внести в Федеральный закон от 3 июля 2016 года N 236-ФЗ "О публично-правовых компаниях в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 27, ст. 4169; 2018, N 28, ст. 4139) следующие изменения:

1) пункт 11 части 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:

"11) утверждает основы системы оплаты труда работников публично-правовой компании, предусматривающей зависимость оплаты их труда от достижения ключевых показателей эффективности деятельности публично-правовой компании, утверждает ключевые показатели эффективности деятельности публично-правовой компании, используемые для целей премирования работников публично-правовой компании, и методику (порядок) их расчета;";

2) часть 1 статьи 14 после слов "на срок не менее пяти лет" дополнить словами "и содержащая в том числе сведения о мероприятиях, для реализации которых публично-правовой компании предоставляются субсидии из федерального бюджета, с указанием источников, объема, структуры финансирования";

3) в части 3 статьи 15:

а) пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5) отчет о выполнении стратегии развития публично-правовой компании, требования к форме и содержанию которого утверждаются Правительством Российской Федерации;";

б) пункт 8 дополнить словами ", содержащий в том числе информацию о заключенных договорах об отчуждении долей (акций) хозяйственных обществ, учредителем (участником) которых является публично-правовая компания, о крупных сделках, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения такими хозяйственными обществами прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов таких хозяйственных обществ, определенной по данным их бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, об отчуждении недвижимого имущества организаций, полномочия собственника имущества которых осуществляет публично-правовая компания, включая сведения о сторонах, предмете и цене таких сделок";

в) дополнить пунктами 9 - 11 следующего содержания:

"9) отчет о достижении ключевых показателей эффективности деятельности публично-правовой компании, требования к форме и содержанию которого утверждаются Правительством Российской Федерации;

10) информацию о реализации кадровой политики публично-правовой компании;

11) информацию об участии публично-правовой компании в решении социальных задач, осуществлении мероприятий, направленных на обеспечение безопасности и охраны окружающей среды.".

Статья 10

В части 3 статьи 2 Федерального закона от 19 июля 2018 года N 209-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 30, ст. 4544) слова "1 июля 2020 года" заменить словами "1 января 2021 года".

Статья 11

Приостановить до 31 декабря 2020 года включительно действие:

1) первого предложения абзаца третьего пункта 1 статьи 47 и пункта 2 статьи 50 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 1, ст. 1; 2001, N 33, ст. 3423; 2013, N 30, ст. 4084; 2015, N 27, ст. 4001; 2018, N 30, ст. 4544);

2) второго и третьего предложений пункта 12 статьи 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 2002, N 52, ст. 5141; 2006, N 2, ст. 172; N 31, ст. 3437; 2009, N 23, ст. 2770; N 29, ст. 3642; 2010, N 41, ст. 5193; 2011, N 29, ст. 4291; N 48, ст. 6728; 2012, N 31, ст. 4334; N 53, ст. 7607; 2013, N 30, ст. 4043, 4084; N 51, ст. 6699; 2015, N 27, ст. 4001; 2017, N 30, ст. 4444; 2018, N 53, ст. 8440);

3) второго предложения части второй статьи 34 Федерального закона от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 7, ст. 785);

4) части 7 статьи 4 и части 5 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4177; 2013, N 30, ст. 4084; 2014, N 19, ст. 2316; N 45, ст. 6154; 2016, N 27, ст. 4195; 2017, N 30, ст. 4444; 2018, N 1, ст. 65; N 53, ст. 8411).

Статья 12

1. Положения пунктов 4, 5, 7, 8 статьи 72 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" не применяются к публичным акционерным обществам, осуществляющим приобретение размещенных ими акций в соответствии с частями 5 и 6 настоящей статьи.

2. Снижение стоимости чистых активов акционерного общества ниже размера его уставного капитала по окончании 2020 года не учитывается для целей применения пунктов 4 и 6 статьи 35 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

3. Снижение стоимости чистых активов общества с ограниченной ответственностью ниже размера его уставного капитала по окончании 2020 года не учитывается для целей применения пункта 4 статьи 30 Федерального закона от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

4. Установить, что:

1) годовое общее собрание акционеров в 2020 году проводится в сроки, определяемые советом директоров (наблюдательным советом), но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через девять месяцев после окончания отчетного года;

2) очередное общее собрание участников общества с ограниченной ответственностью в 2020 году проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через девять месяцев после окончания финансового года.

5. Публичные акционерные общества вправе до 31 декабря 2020 года включительно приобретать размещенные ими акции (за исключением приобретения размещенных акций в целях сокращения их общего количества) при наличии в совокупности следующих условий:

1) приобретаемые акции допущены к организованным торгам;

2) средневзвешенная цена приобретаемых акций, определенная за любые три месяца начиная с 1 марта 2020 года, снизилась по сравнению со средневзвешенной ценой таких акций, определенной за три месяца начиная с 1 октября 2019 года, на 20 и более процентов;

3) значение основного индекса фондового рынка, рассчитанное организатором торговли за любые три месяца начиная с 1 марта 2020 года, снизилось по сравнению со значением такого индекса, рассчитанным организатором торговли за три месяца начиная с 1 октября 2019 года, на 20 и более процентов;

4) акции приобретаются на организованных торгах на основании заявок, адресованных неограниченному кругу участников торгов;

5) приобретение акций осуществляется брокером по поручению публичного акционерного общества;

6) советом директоров (наблюдательным советом) публичного акционерного общества принято решение о приобретении размещенных им акций в соответствии с требованиями настоящей статьи, которым определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых акций каждой категории (типа), срок, в течение которого осуществляется приобретение акций и который должен истекать не позднее 31 декабря 2020 года. Информация, касающаяся приобретения публичным акционерным обществом собственных акций, может не раскрываться в форме сообщения о существенном факте, если это предусмотрено принятым решением о приобретении акций, или раскрываться в установленный таким решением срок.

6. Публичное акционерное общество, осуществляющее приобретение выпущенных им акций в соответствии с настоящей статьей, обязано направить в Банк России уведомление об осуществлении приобретения акций с приложением документов, подтверждающих соблюдение условий, предусмотренных частью 5 настоящей статьи. Уведомление и прилагаемые к нему документы направляются в электронной форме через личный кабинет, доступ к которому предоставляется Банком России публичному акционерному обществу в соответствии с частью третьей статьи 769 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

7. Установить, что:

1) годовая консолидированная финансовая отчетность в 2020 году представляется в срок не позднее 180 дней после окончания отчетного года, за который составлена данная отчетность. Промежуточная консолидированная финансовая отчетность в 2020 году представляется в срок не позднее 150 дней после окончания отчетного периода, за который составлена данная отчетность. В случае, если последний день срока представления консолидированной финансовой отчетности приходится на день, признаваемый в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным или нерабочим праздничным днем, последним днем срока представления консолидированной финансовой отчетности считается первый следующий за ним рабочий день;

2) раскрытие консолидированной финансовой отчетности осуществляется организацией не позднее 30 дней со дня истечения срока для ее представления в соответствии с пунктом 1 настоящей части;

3) годовая консолидированная финансовая отчетность или годовая финансовая отчетность эмитента за 2019 год вместе с аудиторским заключением в отношении такой отчетности, раскрываемая в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", раскрывается в течение трех дней, следующих за датой составления аудиторского заключения, но не позднее 210 дней после даты окончания указанного отчетного года. Промежуточная консолидированная финансовая отчетность или промежуточная финансовая отчетность эмитента за шесть месяцев 2020 года вместе с аудиторским заключением или иным документом, составляемым по результатам проверки такой отчетности в соответствии со стандартами аудиторской деятельности, раскрывается в течение трех дней, следующих за датой составления указанных аудиторского заключения или иного документа, но не позднее 180 дней после даты окончания отчетного периода, за который составлена такая отчетность.

8. Установить, что в 2020 году решением Совета директоров Банка России могут быть установлены сроки раскрытия информации в форме отчета эмитента, бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, списков аффилированных лиц, порядок и сроки составления и представления отчетности, а также другой предусмотренной федеральными законами информации кредитными и некредитными финансовыми организациями, превышающие сроки раскрытия, составления и представления соответствующих отчетности и информации, установленные нормативными актами Банка России. Решения Совета директоров Банка России по вопросам, предусмотренным настоящей статьей, подлежат обязательному официальному опубликованию в порядке, предусмотренном частью третьей статьи 7 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", в течение 10 дней со дня принятия этих решений.

Статья 13

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин