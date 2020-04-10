Крупный бизнес переоборудовал производства под выпуск антисептиков

Мировые гиганты - из luxury-сегмента и масс-маркета - с началом пандемии коронавируса начали переоборудовать свои производственные мощности, чтобы выпускать более востребованную продукцию. Среди них - Pernod Ricard, LVHM, H&M и многие другие.

Так, ликероводочные заводы французской компании Pernod Ricard, расположенные в США, с середины марта начали выпускать гель для дезинфекции рук в промышленных масштабах. Уже к 20 марта на заводе в Арканзасе вместо джина и кокосового рома выпустили почти 4 тысячи литров антисептика.

Такое же производство развернула и другая французская компания - косметический гигант L"Oréal. Принадлежащая ему марка La Roche-Posay начала поставлять антисептики для рук в европейские клиники, аптеки и дома престарелых.

Производить дезинфицирующие гели начал также холдинг LVMH. Их планируется раздавать французским больницам, в приоритете - парижские клиники.

Не остались в стороне и итальянские модные дома, ведь страна - в числе наиболее сильно пострадавших от коронавируса. На фабрике Prada производят теперь медицинские костюмы и защитные маски, планируется выпустить 80 и 110 тысяч изделий соответственно. В итальянские больницы будут ежедневные поставки, в том числе в шесть клиник с палатами интенсивной терапии. Кроме того, Prada оплатила открытие реанимационных отделений в трех итальянских больницах.

Демократичные бренды поддерживают тренд: производством масок и больничных халатов занялась Zara. Медицинские работники и пациенты уже получили 10 тысяч масок. А в целом компания планирует пожертвовать еще 300 тысяч средств индивидуальной защиты. Под выпуск такой продукции переведена часть производственных мощностей бренда.

Российские предприятия так же, как и бизнес во всем мире, быстро перестроились под новые потребности. Так, на подмосковном заводе компании "Белла" начали выпускать медицинские маски. Под это перепрофилирована часть производственных мощностей.

Первая партия составила 3 тысячи штук и была передана в Егорьевскую центральную районную больницу.

В Краснодарском крае на производство защитных масок перепрофилировались 16 предприятий. А еще 8 компаний стали выпускать больше антисептических и дезинфицирующих средств - до 60 тонн в сутки вместо прежних 15 тонн. Три из них раньше выпускали моющие средства и автохимию.

Работники швейной фабрики в Ростове-на-Дону сейчас создают до 10 тысяч защитных масок в сутки, в ближайшее время планируется выпускать до 12 тысяч.