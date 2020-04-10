Культурная жизнь "переехала" в онлайн

Самоизоляция - отличная возможность познакомиться с шедеврами мировой культуры, не выходя из дома.

Главные театры страны показывают спектакли онлайн, музеи и картинные галереи создают виртуальные туры и экскурсии, электронные библиотеки открывают бесплатный доступ к книгам, а стриминговые сервисы - к фильмам и сериалам.

Музеи и выставки

С началом ограничительных мер из-за пандемии коронавируса все крупнейшие музеи мира - Лувр и Прадо, Британский музей и Сикстинская капелла, Русский музей и Эрмитаж - закрыли свои двери для посетителей. Одновременно с этим все они стали предлагать виртуальные экскурсии и онлайн-программы. Никаких многочасовых очередей или сложностей с покупкой билетов. Все, что нужно, это компьютер и доступ в интернет.

Например, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина предлагает два варианта "прогулок" по всем пяти своим зданиям. Можно посмотреть фотопанораму, на которой на каждый экспонат можно "щелкнуть" и получить о нем текстовое пояснение или прослушать аудиогид. А можно совершить 3D-прогулку с помощью очков виртуальной реальности, если они у вас есть, с полным эффектом погружения.

В любом из этих режимов можно перемещаться между зданиями, а внутри каждого из них - между этажами и залами. Можно приближать и удалять экспонаты в панораме, посмотреть их полный список и расположение в залах. Доступны дополнительные фотографии объектов.

Свой проект запустила и Третьяковская галерея - экскурсии по постоянной экспозиции, концерты и кинопоказы, онлайн-лекции сотрудников музея. С экрана компьютера можно познакомиться с выставками в фотографиях, послушать курс об искусстве, культуре и истории, почитать статьи о художниках, посмотреть документальные фильмы и послушать подкасты.

Галерея также предлагает образовательные онлайн-проекты к выставкам Василия Верещагина, Архипа Куинджи, Михаила Ларионова и другим. Более подготовленным любителям изобразительного искусства могут быть интересны материалы научных конференций Третьяковской галереи, прошедших в 2009-2019 годах.

На сайте Русского музея можно посмотреть расписание онлайн-трансляций на неделю. Каждый день проходит экскурсия по произведениям всемирно известных художников (Валентин Серов, Василий Суриков, Леон Бакст и др.) и открытый показ фильма.

Множество других российских музеев в эти дни также открыли свои "виртуальные" двери для посетителей. Музей русского импрессионизма проводит на своем youtube-канале онлайн-лекции по текущей выставке работ Юрия Анненкова, а Музей Москвы и Политехнический музей представляют видеоэкскурсии по выставке "Истории, которых не было". Не отстают и региональные галереи - например, екатеринбургский "Ельцин-центр" создал виртуальный тур по спецпроекту 5-й Уральской индустриальной биеннале, рассказывающему о культуре уральских марийцев.

Театры

Впервые в истории онлайн-трансляции спектаклей "золотого фонда" Большого театра можно посмотреть на YouTube. Зрители смогут увидеть оперы "Царская невеста" и "Борис Годунов", балеты "Спящая красавица", "Марко Спада", "Щелкунчик" и "Лебединое озеро". Трансляции будут начинаться в 19:00 по московскому времени. Если вдруг посмотреть спектакль в реальном времени не получится, записи будут доступны еще сутки после окончания трансляции.

"Театр всегда дарил людям уникальные эмоции, исключительные переживания. И пусть сегодня это возможно сделать только в виртуальном формате, но все-таки мы очень хотим показать в эти дни наши спектакли, записанные ранее. Мы провели большую работу, чтобы это стало возможным. Надеемся, что это поддержит всех, принесет хорошее настроение, и, по крайней мере обеспечит душевное здоровье тем, кто любит искусство Большого театра", - отметил генеральный директор Большого Владимир Урин.

11 апреля концерт из Большого театра покажут по телеканалу "Россия". В нем принимают участие Юрий Башмет, Светлана Захарова, Сергей Полунин, Николай Луганский, Владимир Машков, Евгений Миронов, Сергей Гармаш и многие другие.

Кроме главного театра страны, онлайн-трансляции своих спектаклей также показывают Мариинский театр, Театр на Таганке, Электротеатр "Станиславский".

Кино, музыка и книги

Чтобы посмотреть кино, теперь тоже не нужно идти в кинотеатр. Все крупные стриминговые сервисы в период карантина открыли доступ к некоторым своим фильмам, мультфильмам и сериалам. Там же можно посмотреть концерты разных жанров. Достаточно просто зарегистрироваться.

Интеллектуалам понравится проект платформы "Пилигрим" - весь год открыт бесплатный доступ к библиотеке российского фестивального и авторского кино. На платформе регулярно проходят премьеры короткометражных фильмов и полнометражных независимых картин.

Московская государственная филармония почти каждый день проводит онлайн-трансляции из Концертного зала им.Чайковского. Чтобы получить доступ к виртуальному залу, нужно зарегистрироваться на сайте. В программе как записи уже прошедших концертов, так и показ в прямом эфире выступлений, которые специально для проекта

"Домашние сезоны" устраивают в пустом зале без зрителей. Среди уже прошедших эфиров - Марис Янсонс и оркестр Берлинского радио, Денис Мацуев, Александр Рамм, Сергей Крылов и другие.

Поклонники поп-музыки могут следить за своими любимыми исполнителями в соцсетях. Например, солист британской группы Coldplay провел концерт для поклонников прямо в своем Instagram. Тому же примеру последовали SnowPatrol и другие исполнители.

В эти дни некоторые издательства открыли бесплатный доступ к выборочным подборкам электронных книг. Кроме того, бесплатный доступ можно получить к электронным базам данных российских библиотек, где можно найти и художественные книги, и нон-фикшн, и профессиональную литературу (доступны, например, Электронная библиотека

диссертаций, КонсультантПлюс, Гарант и др.). Книжные магазины, которые сейчас так же временно закрыты, бесплатно не работают, но некоторые предлагают подборки книг с хорошими скидками. Доставку можно заказать с курьером домой.

Онлайн-курсы

Музыка, спектакли, виртуальные прогулки по картинным галереям - это все-таки развлечения. Тех, кому для саморазвития этого недостаточно, могут заинтересовать онлайн-курсы, некоторые из них так же доступны бесплатно. Например, изучить историю кино и искусства можно на курсах образовательного проекта "Синхронизация".

А Arzamas предлагает познакомиться с историей русской культуры (всего в открытом доступе более 700 лекций и подкастов об истории и культуре). Бесплатный доступ к курсам открыли Bang Bang Education, Geek Brains.

На то, чтобы ознакомиться со всем доступным контентом, которые предлагают культурные организации по всему миру, карантина точно не хватит. Но вынужденная самоизоляция - хорошая возможность приятно провести время и повысить свой культурный уровень.