Постановление правительства Ленинградской области от 10 апреля 2020 года № 192 "О работе общественных кладбищ Ленинградской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановления Правительства Ленинградской области от 13 марта 2020 года № 117 "О введении на территории Ленинградской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Ленинградской области подсистемы РСЧС и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Ленинградской области", в соответствии с письмом Главного государственного санитарного врача по Ленинградской области от 10 апреля 2020 года № 47-00-01/31-2220-2020 Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Запретить с 11 апреля 2020 года посещение территорий общественных кладбищ, расположенных на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области, Гатчинского муниципального района Ленинградской области, Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, а также на территории городского поселка Рощино, поселка Гончарове, поселка Перово, поселка Первомайское Выборгского района Ленинградской области, за исключением осуществления погребения усопших как обрядовых действий по захоронению тела (останков) человека после его смерти в присутствии супруга (супруги), близких родственников, либо законного представителя умершего, либо иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, а также проведения работ по содержанию кладбищ с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований по поддержанию мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

2. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области запретить посещение территорий наиболее крупных и посещаемых общественных кладбищ и мест захоронения с учетом мер, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Ленинградской области по безопасности и вице-губернатора Ленинградской области по внутренней политике.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко







