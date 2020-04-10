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10.04.2020 10:49
Рубрика: Спорт

Малкин рассказал о катастрофической ситуации с коронавирусом в Нью-Йорке

Текст: Максим Домчев

Российский нападающий клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин в рамках прямого эфира на своей странице в Instagram высказался о ситуации с коронавирусом в США и Нью-Йорке в частности. Ранее жена хоккеиста Анна Кастерова сообщила, что тесты на COVID-19, которая сдала их семья, оказались отрицательными.

Фото: AFP/JIM WATSON
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"В Нью-Йорке сейчас настоящая катастрофа. Слышал, там трупы привозят даже в Центральный парк. А некоторые люди смотрят на это и не верят, думают, что фейк и чуть ли не актеры в новостях. Мои друзья там не выходят на улицу. К нам все идет через новости. Когда ты видишь, как трупы складывают друг на друга, это уже не смешно, это кошмар, большая трагедия", - сказал Малкин.

Хоккеист уверен, что пандемия сильно изменит мир, поскольку она отразится на экономике, рабочих местах и зарплатах людей. "Мы тоже теряем в деньгах. Пока не сократили зарплаты, но это зависит от того, как скоро начнем играть", - отметил он.

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