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10.04.2020 12:15
Рубрика: Власть

Матыцин: Государство не компенсирует убытки профессиональному спорту

Текст: Максим Домчев
Государство в области спорта в первую очередь поддержит детские школы, тогда как профессиональный спорт не будет финансироваться в тех объемах, в которых он понес потери. Об этом заявил глава Минспорта РФ Олег Матыцин.
Министр спорта РФ Олег Матыцин. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Министр спорта РФ Олег Матыцин. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Министр спорта РФ Олег Матыцин. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

"Мы должны понимать, меры государственной поддержки должны быть направлены на социальную сферу - спортивные школы, бюджетные организации, подготовку сборных", - сказал на пресс-конференции Матыцин, чьи слова приводит ТАСС.

Матыцин: Готовы принять перенесенные из-за COVID-19 международные турниры

Министр признался, что ему непросто сообщать о том, что в числе приоритетов не будет профессионального спорта. "Государство не планирует финансировать профессиональный спорт в тех объемах, в которых он понес потери", - сказал он.

Матыцина отметил, что Минспорт не будет заниматься вопросом регулирования заработных плат в профессиональном спорте, поскольку это не входит в компетенцию его ведомства.

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