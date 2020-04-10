Матыцин: Готовы принять перенесенные из-за COVID-19 международные турниры

Россия готова помочь международным федерациям с организацией и проведением на своей территории спортивных мероприятий, перенесенных ранее из других стран в связи с пандемией коронавируса. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Если возникнет необходимость помощи нашим международным федерациям, в том числе с квалификациями Игр-2020, то мы будем готовы принять такие соревнования. Россия будет готова протянуть такую руку помощи, но главные приоритеты - здоровье и безопасность. Когда будет это обеспечено, то мы будем думать о возобновлении турниров", - приводит слова Матыцина РИА Новости.

Глава Минспорта РФ также выразил уверенность, что международное спортивное сообщество в связи с непростой ситуацией в мире смогут проявить солидарность.

"Очень надеюсь на солидарность международного спортивного сообщества в ситуации с коронавирусом, мы готовы протягивать руку помощи в этой ситуации. Мы были вынуждены приостановить все мероприятия, закрыть базы, вузы. Самое главное, здоровье спортсменов, наших детей. Также для нас важным является поддержка тренеров", - заявил Матыцин.