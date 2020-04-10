Мексика согласилась снизить добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки

Мексика готова снизить производство нефти на 100 тысяч баррелей в сутки от сегодняшнего уровня добычи. Об этом написала в своем Twitter глава минэнерго страны Росио Нале.

Она сообщила, что Мексика снизит добычу нефти с 1,78 миллиона баррелей в сутки до 1,68 миллиона баррелей в сутки в мае и июне этого года.

На прошедшем заседании ОПЕК+ страну хотели обязать сократить добычу на 400 тысяч баррелей в сутки на этот же период, но Нале не согласилась с такой квотой снижения производства для Мексики.

На заседании ОПЕК+, прошедшем в формате видеоконференции участники договорились сократить добычу нефти на 10 миллионов баррелей в сутки на два месяца, с мая по конец июня этого года. Квота сокращения для всех стран составила 23 процента. Единственная страна, которая не согласилась со своей долей снижения добычи, стала Мексика, из-за которой сделка по сокращению не была окончательно оформлена.

Квоты сокращения производства России и Саудовской Аравии сравнялись. Они будут считаться от уровня 11 миллионов баррелей в сутки для каждой страны - по 2,53 миллиона баррелей в сутки. На них придется более 50 процентов от общего объема снижения производства. Также крупно сократить добычу должны будут: Ирак - на один миллион баррелей в сутки, ОАЭ - 0,7 миллиона баррелей в сутки, Нигерия - 0,45 миллиона баррелей в сутки.