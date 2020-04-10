Microsoft выделит 20 миллионов долларов на борьбу с коронавируом

Американская корпорация Microsoft направит 20 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом. Средства будут выделены в рамках программы по применению искусственного интеллекта в сфере здравоохранения.

Часть денег получат исследователи, которые изучают COVID-19 с целью "разработки вакцины, средств диагностики и терапии".

Компания также заявила о желании финансировать проекты, которые будут способствовать распространению достоверных сведений о вирусе. Корпорация обещает предоставить заинтересованным лицам доступ к вычислительным мощностям Microsoft.

"Базы данных и вычислительные мощности помогут смягчить негативный эффект пандемии", - подчеркнул руководитель подразделения по научной работе Эрик Хорвиц.