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10.04.2020 01:43
Рубрика: Экономика

Microsoft выделит 20 миллионов долларов на борьбу с коронавируом

Американская корпорация Microsoft направит 20 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом. Средства будут выделены в рамках программы по применению искусственного интеллекта в сфере здравоохранения.

Джордж Клуни выделил более 1 млн долларов на борьбу с коронавирусом

Часть денег получат исследователи, которые изучают COVID-19 с целью "разработки вакцины, средств диагностики и терапии".

Компания также заявила о желании финансировать проекты, которые будут способствовать распространению достоверных сведений о вирусе. Корпорация обещает предоставить заинтересованным лицам доступ к вычислительным мощностям Microsoft.

"Базы данных и вычислительные мощности помогут смягчить негативный эффект пандемии", - подчеркнул руководитель подразделения по научной работе Эрик Хорвиц.

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