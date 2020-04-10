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10.04.2020 20:06
Рубрика: Экономика

Минэкономразвития: Правительство не допустит банкротства авиакомпаний

Текст: Александр Проценко

Министр экономического развития РФ Максим Решетников, выступая в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что правительство РФ не допустит банкротства авиакомпаний, оставшихся без выручки из-за пандемии.

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Объясняя позицию исполнительной власти в отношении отрасли воздушного транспорта, министр сказал: "Сократился сейчас спрос у авиакомпаний - ну не летают они, нет у них доходов, мы можем потерять целый сектор, целую отрасль, которую государство все последние годы активно развивало, поддерживало, и которая нам все равно понадобится через несколько месяцев".

По словам Решетникова, общего решения этой проблемы пока не найдено, но власть не может допустить их банкротства и по каждому такому случаю будет принимать нужное решение.

Экономика Транспорт Авиатранспорт

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