Минюст призвал кодифицировать введенные в период пандемии нормы

Министр юстиции Константин Чуйченко заявил, что меры законодательного регулирования, экстренно введенные в РФ из-за распространения коронавируса, потребуют кодификации.

"В ближайшее время неумолимо встанет вопрос о необходимости кодификации введенных норм, их свода в единую систему, возможно даже в единый законодательный акт с общей и особенной частями, с четкими определениями терминов, исчерпывающим описанием разных правовых режимов", - полагает Константин Чуйченко.

Например, потребуется отдельно выделить и детально прописать такие режимы, как повышенная готовность, угрожающая ситуация, карантин, чрезвычайная ситуация и так далее. Заявление прозвучало Петербургском международном юридическом "9 1\2: законы коронавируса". Из-за пандемии форум проходит в онлайн-режиме.

По мнению министра юстиции России, кодификация и унификация принимаемых мер потребуется и на международном уровне.

"В противном случае, мы неминуемо столкнемся с разъедающей международное право практикой двойных стандартов, когда одни и те же меры, принимаемые одними странами, будут признаваться необходимыми и легитимными, а в адрес других стран посыпятся голословные обвинения в умалении свобод", - сказал Константин Чуйченко.