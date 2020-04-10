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10.04.2020 14:31
Рубрика: Власть

Минюст призвал кодифицировать введенные в период пандемии нормы

Текст: Владислав Куликов
Министр юстиции Константин Чуйченко заявил, что меры законодательного регулирования, экстренно введенные в РФ из-за распространения коронавируса, потребуют кодификации.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"В ближайшее время неумолимо встанет вопрос о необходимости кодификации введенных норм, их свода в единую систему, возможно даже в единый законодательный акт с общей и особенной частями, с четкими определениями терминов, исчерпывающим описанием разных правовых режимов", - полагает Константин Чуйченко.

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
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Например, потребуется отдельно выделить и детально прописать такие режимы, как повышенная готовность, угрожающая ситуация, карантин, чрезвычайная ситуация и так далее. Заявление прозвучало Петербургском международном юридическом "9 1\2: законы коронавируса". Из-за пандемии форум проходит в онлайн-режиме.

По мнению министра юстиции России, кодификация и унификация принимаемых мер потребуется и на международном уровне.

"В противном случае, мы неминуемо столкнемся с разъедающей международное право практикой двойных стандартов, когда одни и те же меры, принимаемые одними странами, будут признаваться необходимыми и легитимными, а в адрес других стран посыпятся голословные обвинения в умалении свобод", - сказал Константин Чуйченко.

Власть Право Правительство Минюст Распространение коронавируса COVID-19

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