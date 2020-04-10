Минкомсвязь считает законным отслеживание перемещений больных коронавирусом

Отслеживание перемещения больных коронавирусом по данным, которые получают операторы связи, не противоречит закону. Об этом заявила Минкомсвязь. В ведомстве пояснили, что данные абонентов, о которых идет речь, обезличены.

"Методики, используемые Минкомсвязи России для отслеживания нарушений условий карантина и изоляции не нарушают требования 152-ФЗ "О персональных данных". Все данные в созданной по поручению Правительства РФ системе обрабатываются строго обезличено и исключительно на территории РФ. Права граждан соблюдаются в полном объеме", - приводится сообщение пресс-службы Минкомсвязи в телеграм-канале Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом в России стопкоронавирус.рф.

Система по отслеживанию того, как заболевшие коронавирусом COVID-19 следуют условиям карантина при лечении на дому, а также условиям самоизоляции, строится на данных мобильных операторов. Они будут передавать их правоохранительным органам в случае нарушений, говорил глава Минкомсвязи Максут Шадаев.

"Если граждане условия не выполняют, им отправляют соответствующую смс. Если нарушения систематически происходят, то дальше операторы будут представлять данные правоохранительным органам", - пояснял Шадаев.

Председатель правительства Михаил Мишустин поручил Минкомсвязи организовать создание системы отслеживания граждан, контактировавших с больными коронавирусом, 23 марта. Она будет действовать с использованием данных сотовых операторов о геолокации мобильного телефона конкретного человека.