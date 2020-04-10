Минздрав разработал специальную диету для находящихся на карантине россиян

Специализированный рацион, созданный для лиц, находящихся в режиме самоизоляции или на карантине в домашних условиях, разработан и скоро станет доступен, об этом сообщил главный внештатный диетолог Минздрава России, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Виктор Тутельян, передают РИА новости.
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"Нами уже разработан специализированный анти-COVID-19 рацион для лиц, находящихся в режиме самоизоляции и на карантине в домашних условиях… Для того, чтобы защититься изнутри, мы должны обеспечить организм полноценным питанием, и, конечно, повысить свой адаптационный потенциал", - заявил он.
По словам Виктора Тутельяна, новый семидневный рацион будет включать в себя традиционные продукты, комплекс витаминов и минералов, а также специализированные обогащенные продукты со сниженной калорийностью. Он отметил, что количество килокалорий в новом рационе снизится до 1500-1700 в сутки.
Ранee ТАСС со ссылкой на исследование GFK сообщил, что больше всего за последнюю неделю в РФ выросли продажи пиццы - на 71% и газированных напитков - на 47%.