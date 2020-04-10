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10.04.2020 13:09
Рубрика: Власть

Мишустин призвал ЕАЭС к опережающим шагам в борьбе с коронавирусом

Текст: Владимир Кузьмин
Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на фоне пандемии коронавируса должны быть полностью обеспечены всеми необходимыми лекарствами и расширять тестирование населения, считает премьер-министр России Михаил Мишустин.
Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

С распространением инфекции организация, уверен он, показала свою способность оперативно принимать необходимые решения, работать на благо стран, уверен он.

Фото: EPA-EFE/EVANGELOS BOUGIOTIS
Мишустин рассказал о средствах для вывоза россиян из-за рубежа

"Проблемы у всех стран очень схожие, поэтому важно в такой ситуации быть вместе и, конечно, информировать друг друга о принятых и планируемых мерах по сохранению макроэкономической стабильности и торговле товарами в рамках союза. Так мы сможем лучше помогать друг другу", - заявил глава правительства, выступая на заседании Евразийского межправительственного совета. Как и многие встречи сегодня, оно прошло в режиме видеоконференции.

Евразийская экономическая комиссия подготовила целый комплекс мер по борьбе с коронавирусом и поддержки экономик. "Приоритетная задача - это защита жизни и здоровья граждан наших стран", - сказал премьер. Освобождены от уплаты ввозных таможенных пошлин такие товары, как средства дезинфекции и индивидуальной защиты, реагенты, необходимые для диагностики, медицинское оборудование. Одновременно, напомнил Мишустин, введен временный коллективный запрет на вывоз этих товаров.

Принятие опережающих мер позволит сгладить пик заболеваемости, уверен глава российского правительства. "Надо позаботиться, чтобы государства "пятерки" были полностью обеспечены всеми нужными для борьбы с инфекцией лекарствами, медицинскими изделиями, расширять тестирование на коронавирус", - заявил он. Россия помогает тем, что отправляет другим странам союза тест-системы для диагностики. С их помощью, заметил Мишустин, выявлены первые случаи заболевания в Беларуси, Армении, Киргизии.

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