Мишустин утвердил правила выплат семьям с детьми до трех лет

Документ подготовлен во исполнение указа президента РФ о дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей.

В постановлении утверждаются правила осуществления ежемесячной выплаты. 5 тысяч рублей будут выплачиваться в апреле-июне на каждого ребенка до трех лет. Средства получат все проживающие в РФ и имеющие право на господдержку в виде маткапитала при условии, что такое право возникло у них до 1 июля 2020 года. Кроме того, это коснется ранее имевших такое право и полностью распорядившихся маткапиталом.

Заявление о предоставлении выплаты подается в Пенсионный фонд РФ, при этом можно подать и в электронном виде - через единый портал Госуслуг или систему Пенсионного фонда, а также в МФЦ. Для получения выплаты можно будет обратиться с заявлением до 1 октября, но не ранее возникновения права на ежемесячную выплату.

Ранее в Госдуме разъяснили, что право на выплату распространяется даже на семьи, ранее уже использовавшие средства маткапитала. Смогут рассчитывать на деньги и те, у кого право на его получение только возникнет в период с 1 апреля по 1 июля нынешнего года.

Например, если ребенок родится 30 июня, то семья сможет получить выплату за один месяц.