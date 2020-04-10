Москва назвала "верхом лицемерия" заявления США по ситуации в лагере "Рукбан"

Представители России и Сирии опровергли распространяемые США утверждения, что власти ближневосточного государства не способны эффективно противостоять распространению коронавируса в стране. Это же касается раскручиваемой американцами информационно-пропагандистской кампании о бездействии Асада в отношении находящихся в лагерях беженцев "Рукбан" и "Эль-Холь" сирийских граждан.

В совместном заявлении межведомственных координационных штабов говорится, что в условиях сложной эпидемической ситуации в мире, складывающейся из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции, власти Сирии прилагают значительные усилия по купированию угрозы в стране. Для недопущения эпидемии коронавируса постоянно проводится дезинфекция госучреждений, общественных мест и городских улиц.

До 16 апреля пролонгированы запрет на проведение любых культурно-массовых мероприятий, а также карантинные "каникулы" для всех министерств, ведомств и учреждений. Открываются дополнительные медицинские изоляторы и отделения реанимации, оборудованные аппаратами искусственной вентиляции легких. Непрерывно ведется работа по выявлению людей с симптомами заболевания. Выделены дополнительные средства на материальную поддержку медперсонала и лиц, занятых в оказании помощи пострадавшим от коронавируса. "Благодаря проделанной работе на данном направлении, в подконтрольных Дамаску районах выявлено всего 19 случаев заболевания "COVID-19", - говорится в совместном заявлении.

Кроме того, сирийское правительство предоставляет ВОЗ и другим профильным международным медорганизациям полную информацию о санитарно-эпидемиологической обстановке на подконтрольных территориях. Принимаемые властями Дамаска антикоронавирусные меры признаны представителями этих организаций эффективными.

"Вместе с тем, контроль санитарно-эпидемиологической обстановки на подконтрольных США территориях не осуществляется вообще. По свидетельству беженцев из зоны "Эт-Танф", у оставшихся жителей лагеря "Рукбан" в случае начала эпидемии шансов выжить практически нет, так как медицинские пункты закрыты, нет медикаментов и квалифицированных врачей, никто не оказывает помощь", - отмечается в совместном заявлении.

Вместо эвакуации жителей лагеря на подконтрольную сирийскому правительству территорию, США, прикрываясь фальшивыми "гуманитарными" заявлениями, убеждает мировое сообщество в необходимости экстренного направления международной помощи в лагерь беженцев "Рукбан" для подпитки подконтрольных им боевиков.

В Москве и Дамаске в очередной раз обратили внимание, что гуманитарные проблемы "Рукбана" в соответствии с нормами международного права - это всецело забота и ответственность США, которые незаконно оккупируют данный район. "Российская и сирийская стороны неоднократно призывали к скорейшей эвакуации всех желающих из лагеря "Рукбан" на правительственную территорию, где для них созданы все условия, а в настоящее время предпринимаются необходимые меры по борьбе с распространением инфекции. Однако ни профильные структуры ООН, ни контролирующая зону "Эт-Танф" американская сторона так и не выполнили взятые на себя обязательства по спасению оставшегося населения лагеря, затягивая его расформирование под различными надуманными предлогами", - говорится в совместном заявлении.

Там назвали "верхом лицемерия" все требования США к сирийским властям, выдвигаемые в условиях сохранения незаконных американских санкций, препятствующих восстановлению системы здравоохранения Сирии, а также поставкам медикаментов и медицинского оборудования, необходимых для борьбы с коронавирусом.

При этом вызывает недоумение сообщение пресс-службы международной коалиции, возглавляемой США, о поставке крупной партии гуманитарных грузов, предназначенных для подразделений "Сирийских демократических сил", охраняющих центры содержания боевиков ИГИЛ на северо-востоке Сирии. "Что мешает США оказывать на постоянной основе такую же помощь находящимся в "зоне контроля" своего контингента лагерям внутренне перемещенных лиц, включая "Рукбан" и "Эль-Холь", как того требуют нормы международного права?" - задаются вопросом в Москве и Дамаске. Ответ на этот вопрос очевиден - истинными целями США является желание обеспечить за счет ООН продуктами питания и предметами первой необходимости подконтрольные им группировки боевиков.

В координационных штабах сделали вывод, что незаконное присутствие США и их союзников на территории суверенного государства является сегодня основным препятствием для полноценного обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия сирийских граждан, проживающих в не подконтрольных законному правительству районах республики.