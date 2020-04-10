МВД и Росгвардия усилят контроль за соблюдением карантина

Новости

Сервис Apple TV+ открывает фильмы и сериалы для бесплатного просмотра 12:54
Собянин рассказал об "эффекте Куршевеля" 12:52
В Ульяновской области за сутки подтвердилось 34 заболевания COVID-19 12:48
В Беларуси выступили за стимулирование к потреблению электроэнергии 12:47
В Москве мошенники торговали псевдотестами на коронавирус 12:44
Алексей Гуськов сыграл "крестного отца" русской мафии 12:31
В Минпросвещения рассказали о зарплатах и нагрузке учителей на удаленке 12:10
Брюс Уиллис побрил налысо свою дочь, чтобы она снялась топлес 12:10
Уфимец купил уникальный Haval H9, отдав свой Toyota LC Prado 12:08
Дмитрий Борисов даст интервью "Российской газете" 12:08
Глава Marvel Кевин Файги заявил о продолжении "Мстителей" 12:03
Москва назвала "верхом лицемерия" заявления США по ситуации в лагере "Рукбан" 12:02
Росздравнадзор разъяснил отличие гигиенических масок от медицинских 12:00
Как власти и бизнес помогают врачам в борьбе с коронавирусом 12:00
Матыцин: Готовы принять перенесенные из-за COVID-19 международные турниры 11:59
Под Калининградом полиция задержала "черных" янтарщиков 11:59
Биологи рассказали о восприимчивости домашних животных к коронавирусу 11:57
Стас Михайлов готов сдать кровь для борьбы с коронавирусом 11:54
В Москве больного коронавирусом поймали за рулем 11:51
В Марий Эл ограничили продажу алкоголя до четырех часов в день 11:49
В Ростове медикам подарили пять тысяч роз 11:47
В Сети состоялась премьера документального сериала "Это я" 11:43
На Урале рассказали о враче на раритетном ГАЗе 11:36
В Магнитогорске на карантин закрыли подъезд девятиэтажки 11:33
Умер актер из "Человеческой многоножки" и "Лексса" Дитер Лазер 11:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Двадцать способов снизить платежи за электричество
Двадцать способов снизить платежи за электричество
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
10.04.2020 11:42
Рубрика: Власть

МВД и Росгвардия усилят контроль за соблюдением карантина

Текст: Кира Латухина
Президент поручил МВД и Росгвардии следить за соблюдением карантина вернувшимися из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Такое поручение глава государства подписал по итогам совещания со своими полпредами в федеральных округах.
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МВД совместно с Росгвардией поручено "принять дополнительные меры по соблюдению гражданами, возвращающимися к месту постоянного проживания из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, установленных ограничений", говорится в перечне поручений.

Путин поручил организовать информцентр по ситуации с коронавирусом

Также указанные силовые ведомства должны обеспечить правопорядок и общественную безопасность в организациях и учреждениях, участвующих в реализации мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, и на прилегающих к ним территориях.

Власть Работа власти Внутренняя политика Происшествия Правосудие Охрана порядка Президент Правительство МВД Правительство Росгвардия Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
За сутки в России добавилось 1786 заболевших COVID-19 в 57 регионах
Чешские чиновники отказались передать России памятник Коневу
В 56 российских регионах смягчили введенные из-за COVID-19 ограничения
Страны ОПЕК+ сократят добычу на 10 млн баррелей в день
Собянин о COVID-19: Мы у подножия пика
Борис Грызлов: Ряд политиков Запада ведет наступление на память о Победе
Какие меры приняло правительство для поддержки населения и бизнеса