МВД и Росгвардия усилят контроль за соблюдением карантина

Президент поручил МВД и Росгвардии следить за соблюдением карантина вернувшимися из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Такое поручение глава государства подписал по итогам совещания со своими полпредами в федеральных округах.

МВД совместно с Росгвардией поручено "принять дополнительные меры по соблюдению гражданами, возвращающимися к месту постоянного проживания из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, установленных ограничений", говорится в перечне поручений.

Также указанные силовые ведомства должны обеспечить правопорядок и общественную безопасность в организациях и учреждениях, участвующих в реализации мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, и на прилегающих к ним территориях.