МВФ увеличил фонд экстренного финансирования до 100 миллиардов долларов

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил двукратное увеличение экстренного финансирования из-за пандемии COVID-19 до 100 миллиардов долларов. Это решение - ответ на резко возросшее число запросов о помощи. В МВФ уже обратились более 90 стран мира.

"Пандемия COVID-19 уносит жизни людей и наносит огромный ущерб всем странам, но особенно государствам с формирующимся рынком и развивающимися экономиками. Чтобы оказывать помощь, мы приняли решение увеличить фонд экстренного финансирования", - сообщение МВФ приводит РИА Новости.

О том, что МВФ на фоне пандемии коронавируса может удвоить размер экстренного финансирования, впервые сообщалось в совместной статье главы МВФ Кристалины Георгиевой и гендиректора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, опубликованной в газете The Daily Telegraph. Глава МВФ также рассказала о возможном увеличении потенциала кредитной помощи до 1,4 триллиона долларов, добавив, что "ведутся переговоры со странами-членами фонда".